Sanremo: porte aperte alla scuola secondaria di primo grado “Dante Alighieri” dell’I.C. Sanremo Levante

Martedì prossimo alle 17, la scuola secondaria di primo grado Dante Alighieri, plesso dell’Istituto Comprensivo Sanremo Levante, aprirà le porte ai giovani studenti delle classi quinte della primaria e alle loro famiglie per un pomeriggio interamente dedicato alla scoperta dell’istituto. L’incontro si svolgerà nella sede di via Margotti 82. Ad accogliere i visitatori saranno la dirigente scolastica, i docenti e alcuni studenti, pronti a illustrare l’organizzazione scolastica e la ricca offerta formativa che caratterizza da sempre l’istituto. L’appuntamento rappresenta un momento prezioso per conoscere da vicino un ambiente educativo che unisce innovazione, esperienza e un’attenzione costante alla crescita di ogni alunno.

Grande protagonista dell’incontro sarà il nuovo approccio DADA (Didattiche per Ambienti di Apprendimento), introdotto quest’anno. Si tratta di una modalità didattica innovativa che prevede spazi organizzati per favorire partecipazione attiva, inclusione, autonomia e apprendimento esperienziale. Gli studenti potranno così sperimentare un percorso di studio dinamico, con aule tematiche e laboratori dedicati alle diverse discipline. Durante l’open day, i futuri alunni avranno la possibilità di immergersi immediatamente nel mondo DADA grazie a mini-laboratori di scienze, robotica e attività bibliotecarie, pensati per coinvolgerli in prima persona.

La visita guidata consentirà di esplorare gli spazi completamente rinnovati e le numerose aule laboratorio, oltre alla biblioteca scolastica, recentemente potenziata.

L’offerta formativa della Dante Alighieri è ampia e variegata: scambi culturali, laboratorio teatrale, robotica, progetto Edu Green con attività di giardinaggio, trekking, viaggi di istruzione e progetto sci. Tutte iniziative che arricchiscono il percorso scolastico e offrono agli studenti occasioni di crescita personale, relazionale e culturale. Tra i punti di forza dell’istituto spicca l’attenzione all’inclusione. La scuola Dante Alighieri da sempre pone al centro l’individuo, accompagnando ciascun alunno nello sviluppo delle proprie potenzialità, anche in presenza di fragilità o insicurezze. Grazie a un team docente formato e sensibile, ogni studente trova un ambiente accogliente, capace di valorizzare i talenti e sostenere le difficoltà.

L’open day del 2 dicembre rappresenta dunque un’occasione imperdibile per entrare in contatto diretto con una realtà scolastica dinamica, moderna e attenta alle esigenze dei ragazzi. Un pomeriggio per scoprire spazi, attività, progetti e soprattutto l’energia di una comunità educativa che guarda al futuro con entusiasmo.