Calcio Femminile Under 15: Una Grande Matuziana cala il Poker sul campo della Praese

Ieri sabato 22 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, le squadra di Mister Basta è scesa in campo per disputare la 9°giornata di campionato, Praese - Matuziana la quale sì è conclusa con un risultato decisivo di 4-0 per le ragazze Matuziane.
Grandi protagoniste della giornata Chrystal Pastorino che segna una tripletta, facendola volare sempre più in alto nella classifica delle marcatrici del campionato, e Sara Filippone, giovane talento Matuziano classe 2013 la quale sale a quota 9 reti. Grazie a questo risultato la Matuziana mantiene il secondo posto in classifica a un solo punto dall'Angelo Baiardo con il quale scenderà in campo sabato 29 novembre alle ore 12.30 sul campo "B" di Pian di Poma.
Matuziana: Campagna, Celi, Ahmeti, Djebali, Gullotti, Filippone, Orsetti, Borfiga, Gillone. A, Pastorino. All.Franco Basta