Sanremo, disagi al Palafiori: poche sedie e sportelli insufficienti ai servizi Demografici, il comune interverrà

Piccoli ma significativi disagi continuano a caratterizzare l’esperienza degli utenti presso i Servizi Demografici situati al Palafiori. Nonostante l’ampio spazio a disposizione nel ballatoio dell’area d’attesa, i cittadini segnalano la presenza di appena sei sedie, insufficienti a garantire una fruizione confortevole soprattutto nelle ore di maggiore affluenza.

A questo si aggiunge un altro elemento di criticità: secondo quanto riportato dai frequentatori dell’ufficio, il monitor delle chiamate evidenzia l’operatività di soli due sportelli per l’insieme dei servizi anagrafici. Di questi, uno – pari al 50% della disponibilità complessiva – risulta dedicato esclusivamente alle pratiche di immigrazione, riducendo ulteriormente la capacità di smaltire le altre richieste, dalle carte d’identità ai cambi di residenza.

La combinazione dei due fattori genera rallentamenti, code e malumori, in un momento in cui molti cittadini chiedono maggiore efficienza e organizzazione. Dal Comune hanno confermato che sono in previsione alcuni potenziamenti del servizio ed un miglioramento dell’accoglienza negli spazi del Palafiori.