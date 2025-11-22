Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di sabato 22 e domenica 23 novembre, in Riviera e Côte d'Azur

SABATO 22 NOVEMBRE



SANREMO

11.00 & 15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



11.30. Esibizione del gruppo Stalker Teatro che propone una performance di teatro, arte visiva e musica: un gioco emozionante adatto a tutto il pubblico, un'installazione/performance dal forte impatto visivo e musicale in Piazza Nota



12.00. Partenza della seconda regata della ‘Dragon Winter Series 2025-26’ nello spazio acqueo davanti alla città (più info)

16.00-19.00. Mostra audiovisiva dal titolo ‘Alfredo e Libereso, amici per natura. Intrecci di vita’ con omaggio a due importanti personalità del nostro Ponente, il fotografo e storico locale Alfredo Moreschi e Libereso Gugliemi, botanico (il famoso ’giardiniere di Calvino’). Ingresso laterale del teatro Ariston (aperta da mercoledì a domenica fino al 14 dicembre)



18.00. ‘Concerto galante e sinfonia di Londra’: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Giancarlo De Lorenzo con Gabor Meszaros (fagotto). Musiche di Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Joseph Haydn. Teatro Cinema Centrale (più info)

20.15. GMG Diocesana 2025: appuntamento diocesano con meditazione in canto animata dal coro ‘Giovani per Jubilmusic’ + Collegamento on line con Antonia Salzano, mamma del Beato Carlo Acutis + Momento di festa insieme + Adorazione Eucaristica e consegna del ‘segno’ da parte del nostro Vescovo Antonio. Seminario Diocesano di Sanremo in Viale Carducci 2, info giovani@diocesiventimiglia.it



21.00. ‘Il cielo d'Autunno’: primo appuntamento della rassegna ‘Le Stelle sopra la città’ dell’associazione Stellaria alla scoperta del panorama celeste autunnale con osservazione ai telescopi di alcuni degli oggetti più belli del periodo tra cui il pianeta Giove. Frazione di San Romolo, offerta libera, prenotazione obbligatoria con messaggio WhatsApp al +39 348 552 0554



IMPERIA



8.30. ‘Isteroscopia: a chi? Dove? Quando e perchè?’: convegno rivolto agli addetti ai lavori, medici, ostetriche e infermieri con la partecipazione di numerosi relatori provenienti dalle principali aziende sanitarie e ospedaliere di tutta la Liguria. Responsabile scientifico il Ddott. Pierluigi Bracco, Direttore S.C. Ostetricia e Ginecologia della Asl1. Biblioteca ‘Lagorio'

10.00. Fiera di San Leonardo - Street Food: Cucina, Mercatini, Sagra e gonfiabili al Parco Urbano San Leonardo. Stand aperti nei servizi di pranzo e cena fino alle 24.00



10.00-18.00. Per la XXIV Settimana della Cultura d’Impresa, iniziativa nazionale promossa da Confindustria e Museimpresa, visite guidate al Museo dell’Olivo Carlo Carli (Via Garessio 13): con l’ausilio di un’audioguida (italiano, tedesco, inglese, francese) che spiega e contestualizza ogni oggetto, reperto e attrezzo. Su prenotazione possibilità di concludere l’esperienza all’Emporio con un assaggio di olio extravergine (h 10/13-15/18)



11.00. Per il Club della Conversazione’, incontro con Nicolò Germano sul tema ‘La filosofia alla prova del dialogo ’. Bar 11, Piazza del Amici 11



15.00-19.00. Mostra-vendita dei lavori di ricamo, di cucito e maglia eseguiti dalle volontarie del laboratorio AIFO Imperia di Cristo Re a sostegno del progetto prioritario ‘Salute per tutti e senza barriere in Monzambico’. Cinema Parrocchiale, via Trento 11, anche domani



18.00 & 21.00. ‘Start and Go. Il teatro italiano under 35’ dedicato a Dimore Creative che presenta tre spettacoli ideati e interpretati da Pietro Cerchiello dal titolo ‘Jekyll lu Dutturi’, ‘Ecologia capitalista. Dio non fa la differenziata’ e ‘Tecniche di lavoro di gruppo. Appunti per uno schiuma party’. Il pubblico assiste agli spettacoli dal palcoscenico. Teatro Cavour (info e acquisto biglietti)



21.00. Spettacolo teatrale ‘Visita ai Parenti’: letture sceniche da A. Nicolaj. ideato e diretto da Vittorio Capotorto con Giulia Oliva, Marco Viotti, Giorgia Murruzzu, Vito Cicconetti, Vittorio Pastorelli, Orietta Capotorto. Teatro Abracadabra, Via Nazionale 66-F, Oneglia, prenotazioni al 375 5945573



VENTIMIGLIA



9.00-19.00. Mercatino di Antiquariato e Vintage nel tratto pedonale di Via Aprosio. A cura del Circolo Ricreativo AnticoDoc (secondo e quarto sabato del mese)



10.00. Inaugurazione di due nuove ambulanze, una pediatrica e una di rianimazione, della Croce Verde Intemelia con la benedizione dei mezzi impartita da S.E. Antonio Suetta, Vescovo della Diocesi di Ventimiglia-Sanremo. Piazza XX Settembre



15.30. Inaugurazione mostra di pittura 'Tempo ciclico' di Donatella Perno alla presenza della dott.ssa Serena Calcopietro, Assessore alla Cultura della città di Ventimiglia, e della dott.ssa Daniela Gandolfi, Conservatrice del MAR. Museo Civico Archeologico 'Girolamo Rossi', Via Verdi 41



VALLECROSIA



15.00. ‘Domenica in Famiglia’: un pomeriggio di grande festa per tutti con tuffi, salti e risate con i divertentissimi gonfiabili (per i bambini) + avvincente Torneo di Bey Blade (per i ragazzi) + una golosa e competitiva Gara di Torte (per le mamme). Oratorio Don Bosco, Via Colonnello Aprosio 433



BORDIGHERA



8.30. ‘I grandi castagni di Gordale’: escursione nei boschi di Castelvittorio e Pigna accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi (evento gratuito offerto dall’associazione Groo). Ritrovo presso la stazione dei treni di Bordighera oppure alle ore 9.00 a Pigna davanti al bar Desir de Roy, info 327 0824866 (più info)



15.30. Visite guidate in Villa Mariani con possibilità di ammirare alcune sculture di Paolo Troubetzkoy (1866-1938) facenti parte della collezione personale di Pompeo Mariani, suo amico e grande estimatore delle sue opere. Ai visitatori verranno illustrati altri suoi capolavori presenti in importanti musei e private collezioni. Villa Mariani, via Fontana Vecchia 5, info e prenotazioni al 347 2364922



17.00-19.00. Mostra collettiva di pittura dal titolo ‘Donnamore’. Sede dell'Unione Culturale Democratica di Bordighera, in via al Mercato 8, ingresso libero, fino al 29 novembre



SANTO STEFANO AL MARE



17.00. Autunno Culturale 2025: presentazione libro ‘Ho ancora spazio nel mio cuore’ di Vittoria Poggi. Sala polivalente del Comune, ingresso libero



DIANO MARINA



16.00. Per le ‘Giornate Culturali della Communitas Diani 2025’ organizzate dalla Communitas Diani, presentazione della nuova Rivista della Communitas Diani - anno XLVIII – 2025. Sala Consiliare del Comune, ingresso libero



CERVO



17.00. Per ‘Cervo blu d’Inchiostro’, ‘Le origini italiane del teatro argentino’: incontro con Sergio Colella, già Dirigente Mae in Argentina, Cile, Uruguay e Venezuela, ricercatore presso Universad Complutense di Madrid. Modera l’incontro Stefania Sandra, vicepreside del Liceo Cassini di Sanremo. Intermezzi musicali a cura del Liceo Musicale Cassini di Sanremo. Castello dei Clavesana, ingresso libero



ENTROTERRA

BADALUCCO

14.00-17.00. Kids Tour, programma itinerante dell'AS Monaco con: Bersaglio gigante gonfiabile; incontro con la mascotte Bouba; Quiz sull'AS Monaco; Immersione nel cuore dello Stadio Louis-II grazie ai visori di realtà virtuale; Partite di FC 26 su Playstation 5. Campo Comunale (più info)



CAMPOROSSO



16.30. Per la rassegna letteraria ‘Camporosso tra le righe’ (3ª edizione), presentazione libro ‘Velluto grigio’ di Silvana Roselli. Sala Saredi del Palazzo Comunale, ingresso libero



DIANO CASTELLO



21.00. Per la stagione 2025/26 di teatro amatoriale dedicata alle compagnie affiliate Fita della Provincia di Imperia, commedia messa in scena dalla compagnia Riemughe Surve DI Montalto – Carpasio dal titolo ‘Carmen, Oh Carmen’ di Silvana Bianchi. Con Eleonora Romandetto, Patrizia Balest, Silvana Bianchi, Dina Brezzo, Bianca Orengo, Enza Aschero, Nives Bianchi, Gianna Orengo’. Teatro Concordia (info e prenotazioni a questo link)

PIEVE DI TECO

21.00. Spettacolo teatrale di Giorgio Scaramuzzino dal titolo ‘Mia’. Maschi violenti, donne violate (15 euro). Teatro Salvini, ingresso libero (più info)



PIGNA



9.00. ‘I grandi castagni di Gordale’: escursione nei boschi di Castelvittorio e Pigna accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi (evento gratuito offerto dall’associazione Groo). Ritrovo presso la stazione dei treni di Bordighera oppure alle ore 9.00 a Pigna davanti al bar Desir de Roy, info 327 0824866 (più info)



TRIORA



10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VALLEBONA

10.00-17.00. Primo di 4 incontri sulla comunicazione Nonviolenta (CNV) a cura dell'associazione pedagogica Steineriana in collaborazione con Chiara Bertalotto dell'associazione Terra e Pace. Locali dell'asilo Bimbi Felici, Via del Municipio 4, info 349 8634171 (Loredana)



FRANCIA

CANNES



15.00. Festival de Danse Cannes 2025: 25esima edizione del Festival Internazionale di Danza contemporanea. Evento biennale con un'ampia scelta di prime mondiali, prime francesi e talenti emergenti. Luoghi vari, fino al 7 dicembre (il programma)



MONACO



00.00. ‘No Finish Line Nice’: 26ª edizione della gara di beneficenza nata a Monaco nel 1999. Si tratta di correre o camminare su un circuito di circa 1.000 metri, aperto 24/24, più volte e quanti chilometri si desidera. Evento a favore dei bambini svantaggiati (termine manifestazione il 23 novembre alle ore 14), Quai des Etats-Unis (più info)



9.00-18.00. ‘AI Monaco’ (2ª edizione): conferenza gratuita dedicata all'IA, mettendo in evidenza i legami tra innovazione tecnologica, sfide sociali e sviluppo responsabile (in lingua inglese). Centre de Conférences - One Monte-Carlo, piazza del Casinò 1 (più info)

20.00. ‘H#MLET, la fine di un'infanzia!’: spettacolo teatrale con Victor Duez in una versione moderna, sorprendente e brillante dell'opera di Shakespeare. Théâtre des Muses (più info)

20.00. ‘Aida’: melodramma in quattro atti di Giuseppe Verdi con ‘Choir of the Opéra de Monte-Carlo’ con Antonio Di Matteo, Marie-Nicole Lemieux, Anna Pirozzi, Arsen Soghomonyan, Erwin Schrott, Artur Rucinski, Galia Bakalov, Vincenzo di Nocera. Regia di Davide Livermore. Grimaldi Forum, Av. Princesse Grâce 10 (più info)



20.30. Monte-Carlo Jazz Festival 2025: concerto di Deluxe – Stanley Clarke. Opéra Garnier Monte-Carlo, fino al 20 novembre (più info)

NICE



17.00. ‘Atrapasueños’: spettacolo di teatro e circo ispirato alle leggende e alle divinità dei nativi americani. Espace Magnan, rue Louis de Coppet 31 (più info)

20.00. ‘Chansons de Paris’: operetta scintillante in cui amore e festa si intrecciano nei vicoli di Montmartre nel cuore della Belle Époque. Opéra Nice Côte d'Azur, rue Saint-François de Paule 4/6 (più info)



DOMENICA 23 NOVEMBRE

SANREMO



10.00 & 16.00. 1° Simposio Nazionale di Studi Metapolitici sul tema ‘Sanremo crocevia tra politica e metapolitica’: confronto di carattere multidisciplinare tra studiosi di varie provenienze e di differenti impostazioni intellettuali: antropologi, filosofi, giuristi, storici, letterati. Evento a cura dell’Istituto Internazionale di Metapolitica ‘Joseph de Maistre’. Palazzo Roverizio (2 sessioni, h 10/13-1/19), ingresso libero e gratuito

12.00. Partenza della terza regata della ‘Dragon Winter Series 2025-26’ nello spazio acqueo davanti alla città (più info)

15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



16.00-19.00. Mostra audiovisiva dal titolo ‘Alfredo e Libereso, amici per natura. Intrecci di vita’ con omaggio a due importanti personalità del nostro Ponente, il fotografo e storico locale Alfredo Moreschi e Libereso Gugliemi, botanico (il famoso ’giardiniere di Calvino’). Ingresso laterale del teatro Ariston (aperta da mercoledì a domenica fino al 14 dicembre)



17.00, 18.00 & 21.00. ‘Assolto o colpevole’: spettacolo allestito dal gruppo ‘Donatori di Teatro’ a cura di Enrico Cenderelli (tre rappresentazioni con intero incasso devoluto in beneficenza). Federazione Operaia in via Corradi 47, necessaria prenotazione ai numeri 333 6155989 e 342 7228315

20.00. Terza selezione del concorso canoro ‘Cantainverno 25’. Presentano Alex Penna e Salvatore Stella in rappresentanza del Festival Story e Sanremo Clonati. ‘Il Porto Vecchio’ trattoria e pizzeria in via Nino Bixio 55



IMPERIA



9.00-19.00. Mostra-vendita dei lavori di ricamo, di cucito e maglia eseguiti dalle volontarie del laboratorio AIFO Imperia di Cristo Re a sostegno del progetto prioritario ‘Salute per tutti e senza barriere in Monzambico’. Cinema Parrocchiale, via Trento 11 (h 9/12.30-15/19)

10.00. Fiera di San Leonardo - Street Food: Cucina, Mercatini, Sagra e gonfiabili al Parco Urbano San Leonardo. Stand aperti nei servizi di pranzo e cena fino alle 24.00



17.15. ‘Prosit arci matto Joan Brera’: spettacolo teatrale sulla vita del giornalista sportivo Gianni Brera, di e con Mirco Bonomi del Teatro dell'Ortica di Genova. Teatro dell’Attrito, info e prenotazioni 329 4955513



17.30 & 21.00. ‘Start and Go. Il teatro italiano under 35’ dedicato a Dimore Creative che presenta tre spettacoli ideati e interpretati da Pietro Cerchiello dal titolo ‘Jekyll lu Dutturi’, ‘Ecologia capitalista. Dio non fa la differenziata’ e ‘Tecniche di lavoro di gruppo. Appunti per uno schiuma party’. Il pubblico assiste agli spettacoli dal palcoscenico. Teatro Cavour (info e acquisto biglietti)



VENTIMIGLIA



16.00. In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, ‘Poeti e scrittori maledetti dove va l’amore perduto in a. Merini, O. Fallaci, C. Bukowski’: reading teatrale di Fabio Bosco, Fulvia Roggero e Silvia Villa. Voce e arpa Elena Mazzullo. Regia di Silvia Villa. A cura servizi sociali comune di Ventimiglia - ass. Terra di Ponente - Fidapa. Teatro comunale, ingresso libero



BORDIGHERA



15.30. Visite guidate in Villa Mariani con possibilità di ammirare alcune sculture di Paolo Troubetzkoy (1866-1938) facenti parte della collezione personale di Pompeo Mariani, suo amico e grande estimatore delle sue opere. Ai visitatori verranno illustrati altri suoi capolavori presenti in importanti musei e private collezioni. Villa Mariani, via Fontana Vecchia 5, info e prenotazioni al 347 2364922



17.00-19.00. Mostra collettiva di pittura dal titolo ‘Donnamore’. Sede dell'Unione Culturale Democratica di Bordighera, in via al Mercato 8, ingresso libero, fino al 29 novembre



TAGGIA ARMA



10.00. Per la Festa di S. Cecilia, esibizione della Banda Pasquale Anfossi. Basilica SS. Giacomo e Filippo



15.15. Per la rassegna ‘Angelo lo Faro’ (3ª edizione), commedia messa in scena dagli attori della compagnia i Nasciui pe rie di Ospedaletti con dal titolo ‘A fin du mundu’. Teatro parrocchiale di Arma (di fianco alla Chiesa), ingresso a offerta libera



SAN LORENZO AL MARE

18.00. Per la rassegna teatrale ‘D’Autunno… l’Albero! 2025’, nella Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne ‘Rime e canzoni per l’eliminazione della violenza contro le donne’ con la cantautrice Lobina (15 euro). Sala Teatro Samuel Beckett, vicolo Vignasse 1, info e prenotazioni 333 7679409 (più info)

ENTROTERRA

CAMPOROSSO



18.30. Concerto dell'OpenOrchestra diretta da, M° Marco Reghezza con musiche di Shostakovich, Puccini, Saint-Saens, Reghezza, Cebic, Mihovilic, Mussorgsky, Mauri, Mozart, Fauré, Grieg, Elgar. Centro Polivalente G. Falcone, ingresso gratuito



CIVEZZA



16.30. ‘Civezza per le Donne’: spettacolo che affronta il delicato tema della violenza sulle Donne attraverso una serie di monologhi, poesie e canzoni. Forum Ricca, ingresso libero



PONTEDASSIO

10.00. Mercatino del Brocante e Vintage in piazza Vittorio Emanuele (ogni 4ª domenica del mese)



ROCCHETTA NERVINA



12.30. Pranzo di beneficenza in memoria di Enrica Nasi per aiutare le famiglie della zona intemelia che si trovano in difficoltà. Iniziativa proposta dal gruppo ‘Amici per...Enrica’ della Caritas Intemelia Odv con ricavato devoluto alla Caritas Intemelia. Ristorante Rio del Mulino, in via Provinciale, info e prenotazioni 366 4438040



TRIORA



10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

CANNES



11.00. Festival de Danse Cannes 2025: 25esima edizione del Festival Internazionale di Danza contemporanea. Evento biennale con un'ampia scelta di prime mondiali, prime francesi e talenti emergenti. Luoghi vari, fino al 7 dicembre (il programma)



MONACO



00.00-14.00. ‘No Finish Line Nice’: ultimo giorno della 26ª edizione della gara di beneficenza nata a Monaco nel 1999. Si tratta di correre o camminare su un circuito di circa 1.000 metri, aperto 24/24, più volte e quanti chilometri si desidera. Evento a favore dei bambini svantaggiati. Quai des Etats-Unis (più info)



9.00-17.00. ‘Beking Monaco 2025’: giornata di festa per celebrare il ciclismo. Partenza da Port Hercule (più info)



16.30. ‘H#MLET, la fine di un'infanzia!’: spettacolo teatrale con Victor Duez in una versione moderna, sorprendente e brillante dell'opera di Shakespeare. Théâtre des Muses (più info)



20.30. Monte-Carlo Jazz Festival 2025: concerto dell’Harlem Gospel Choir. Opéra Garnier Monte-Carlo, fino al 20 novembre (più info)

NICE



9.00-19.00. SummEAT Fest (2ª edizione): evento che riunisce chef rinomati, ristoratori, albergatori ed esperti del settore attorno a 5 conferenze, 10 workshop e numerose animazioni gourmet aperte a tutti. Castello di Crémat (più info)





