X-Factor, è la notte degli inediti: come funziona la puntata e quali sono i brani

(Adnkronos) -

A X Factor 2025 arriva uno dei momenti più attesi dell’intera stagione: nel Live Show di stasera, giovedì 20 novembre gli artisti presentano per la prima volta i loro inediti. Una puntata cruciale che segna il vero ingresso nel mercato discografico per i concorrenti e in cui i quattro giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi accompagneranno i propri artisti in una serata che, per tutti, rappresenta un primo traguardo fondamentale nel percorso all’interno di X Factor. A introdurre la puntata e a scandirne i ritmi, come sempre, sarà la conduzione di Giorgia, anima e voce narrante di questa edizione.

Il quinto Live Show si apre con un momento speciale dedicato alla Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sull’importanza del 25 novembre e invitare a una riflessione collettiva sulla violenza di genere.

La serata poi entrerà nel vivo con la manche degli inediti, momento cardine del programma.

- Nella squadra di Lauro, eroCaddeo porterà sul palco 'Punto', brano scritto insieme a Matteo Di Nunzio e prodotto da Dinv, un racconto personale che inaugura il suo percorso artistico con una forte impronta autorale;

- per la squadra di Francesco, tellynonpiangere presenterà 'Barche di carta', nato dalla scrittura condivisa con Giorgio Campagnoli e Teseghella, con la produzione di Gianmarco Manilardi che ne esalta l’immediatezza emotiva; PierC canterà 'Neve Sporca', scritto da Frada, Alex Raige Vella, Leonardo Grillotti e dallo stesso artista, e prodotto da Wolvs: una ballad intensa che mette a fuoco la sua identità più autentica;

- Jake invece introdurrà nella discografia Delia con l’inedito 'Sicilia Bedda', scritto insieme a Fiat 131 e Noemi Bruno e prodotto da Carlo Avarello e Miriade, un brano che racconta le sue radici con una forza visiva e sonora che rispecchia pienamente il suo carattere; e Tomasi con 'Tatuaggi', interamente scritto e composto da lui e prodotto da Valerio Carboni, Carlo Rizioli e dallo stesso Tomasi, brano diretto e confessionale che porta sul palco la sua cifra più intima;

- infine, Paola introdurrà Viscardi che proporrà 'Scinneme ’a cuollo', scritto con Antonio Mazzariello, Adel Al Kassem e Gianmarco Grande e prodotto da grnd, brano che fonde radici, attitudine black e una forte dimensione performativa; e rob, che debutterà con 'Cento ragazze', brano frutto della collaborazione con Victor Anfray, Luca Ferraresi e Roberta Scandurra, con una produzione firmata blame e Chakra che ne accentua l’energia e il carattere pop punk.

Il meno votato della prima manche andrà direttamente al ballottaggio; qui sarà raggiunto, secondo il meccanismo classico, dal meno votato della seconda manche, quella in cui i concorrenti torneranno sul palco per eseguire delle cover: tellynonpiangere, nel caso in cui passasse il turno, si confronterebbe con l’intensità di 'Nei treni la notte' di Frah Quintale; PierC affronterebbe l’iconico universo di David Bowie con 'Life On Mars?'; Tomasi porterebbe sul palco l’energia malinconica di 'The Loneliest' dei Måneskin; Delia proporrebbe in maniera personale e potente un speciale mash-up ispirato a 'La Llorona' di Chavela Vargas; Viscardi darebbe la sua impronta a 'Ain’t Nobody' di Rufus & Chaka Khan; rob si misurerebbe con la leggendaria 'Un’emozione da poco' di Anna Oxa; eroCaddeo rileggerebbe con la sua sensibilità 'Ancora', il classicone senza tempo di Eduardo De Crescenzo.

Il ballottaggio al termine della seconda manche di questo quinto Live Show porterà al nuovo eliminato e di conseguenza alla definizione dei semifinalisti ufficiali di questa edizione.

Ospite speciale della serata sarà Levante. Cantautrice raffinata, scrittrice, pittrice, artista poliedrica capace di cimentarsi in più arti mantenendo la sua identità, Levante sta svelando i dettagli del suo nuovo progetto: dopo l’annuncio del “Dell’amore - Club tour 2026”, il 21 novembre esce il suo nuovo singolo “Dell’amore il fallimento”, altro tassello che segna un punto cardine del lavoro più completo che vedrà la luce nel 2026.

Stasera X Factor va in onda alle 21.25 su Sky Uno e in streaming su NOW. La puntata sarà poi sempre disponibile on demand e su Sky Go e il martedì successivo sarà trasmessa in chiaro su TV8 in prima serata.