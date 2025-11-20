Badalucco, il Comune destina il “5 per mille” a iniziative per bambini e anziani

Il Comune di Badalucco ha deciso come utilizzare le risorse derivanti dal “5 per mille” dell’IRPEF, destinate dai cittadini al proprio Comune di residenza per sostenere attività sociali. La Giunta comunale, con una delibera del 30 ottobre, ha approvato l’atto di indirizzo che assegna i fondi all’acquisto di materiali e all’organizzazione di iniziative rivolte a neonati, genitori e anziani.

L’importo a disposizione per il 2025 ammonta a 723,54 euro, una cifra modesta ma significativa, frutto delle scelte di solidarietà dei contribuenti badalucchesi. Le risorse saranno destinate in particolare a tre interventi: l’acquisto di un manichino pediatrico per i corsi di disostruzione delle vie aeree organizzati dal Comune e rivolti a genitori, insegnanti ed educatori; la fornitura di kit per la cura dei neonati da donare alle famiglie dei nuovi nati residenti; e l’organizzazione di eventi o iniziative dedicate agli anziani, per promuovere socialità e benessere nella comunità.

La decisione si inserisce nella volontà dell’amministrazione guidata dal sindaco Matteo Orengo di impiegare in modo concreto i fondi derivanti dal 5 per mille, strumento che consente ai cittadini di sostenere direttamente progetti locali di utilità sociale. Come spiegato nella delibera, l’obiettivo è “individuare modalità di finanziamento alternative o aggiuntive alle ordinarie risorse di bilancio, a beneficio della popolazione in situazione di disagio o bisogno”.

Il provvedimento affida al servizio socio-educativo comunale il compito di attuare le varie iniziative. L’intento è di dare continuità alle politiche di sostegno alle famiglie e alle fasce più fragili della popolazione, rafforzando il legame tra cittadini e istituzioni attraverso piccoli gesti di solidarietà.