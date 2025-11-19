Utenze domestiche: da sole coprono il 40% della spesa mensile delle famiglie liguri

Una grossa fetta della spesa mensile delle famiglie liguri è assorbita dai consumi domestici, conferma l’analisi condotta come ogni anno dell’ISTAT: almeno il 40% di quello che chi vive in regione spende per la casa è destinato infatti alle utenze luce, gas e acqua secondo un pattern che non si discosta molto da quanto avviene nel resto d’Italia.

La Liguria è a metà classifica delle regioni in cui le famiglie spendono di più

Per i consumi generali, più nel dettaglio, le famiglie della Liguria hanno speso nel 2024 – ultimo anno per cui si hanno a disposizione dati completi – 2763 euro. Si tratta di una cifra leggermente superiore alla media nazionale, ferma a 2755 di spesa mensile per le famiglie, ma inferiore invece alla media del Nord Ovest che nel 2024 si è attestata a 2973 euro mensili. Con queste cifre la regione si colloca decima nella classifica nazionale della spesa media mensile delle famiglie, aperta dal Trentino Alto Adige (con una spesa di 3584 euro al mese) e chiusa invece dalla Puglia (1999 euro).

Quasi la metà del budget mensile delle famiglie liguri viene speso in bollette

Scorporare i dati forniti dall’ISTA è interessante per capire meglio come e in che cosa spendono le famiglie liguri. La maggior parte della cifra mensile che esce dalla casse familiari, l’82.5%, è destinata a beni e servizi non alimentari.

La quota più significativa, scendendo ancora più nel dettaglio, è assorbita dalle forniture domestiche di luce, gas, acqua: come in parte accennato in apertura, per le sole bollette di casa le famiglie liguri spendono il 40% del proprio budget mensile. Non sorprende, così, che per risparmiare gli utenti della zona siano sempre alla ricerca di offerte luce e gas più convenienti e propensi a passare a operatori come Italiangas che possano garantire loro condizioni più vantaggiose o, per lo meno, più flessibili e adatte alle singole esigenze. Anche chi non valuta – non ancora, almeno – lo switch verso altri operatori mette in pratica ogni giorno piccoli accorgimenti per far fronte alle bollette che lievitano. La scorsa estate, secondo un’analisi di settore, la regione era tra quelle in Italia in cui c’erano più famiglie a rischio povertà energetica e che non potevano permettersi per questo di affrontare con condizionatori e simili l’emergenza caldo.

L’affitto è, dopo le utenze, la maggiore voce di spesa per le famiglie liguri

Anche senza arrivare a prospettive così drammatiche, il caro bollette toglie spazio ad altre spese, soprattutto se si considera che la seconda voce per rilevanza tra le spese che le famiglie liguri si trovano a sostenere ogni mese è quella legata agli affitti (per cui viene speso quasi un quarto del budget mensile, il 24.8%).

Seguono le spese per i trasporti quotidiani da casa a scuola o da casa a lavoro e viceversa, per cui le famiglie che vivono in Liguria spendono l’8.4% del budget che hanno a disposizione ogni mese.

Solo una volta pagate bollette e trasporti, come molti altri connazionali, i liguri si occupano della propria salute: per questa categoria spendono circa il 5% del budget mensile.

Residuali sono le cifre spese ogni mese per bevande alcoliche e tabacchi (1.6%), ma anche per attività formative e legate all’istruzione (0.7%).

