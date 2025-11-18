Il maltempo causa allagamenti: Bordighera pulisce tombini, strade e sottopassi (Foto)

Sono stati puliti i sottopassi, le strade e i tombini a Bordighera che si erano allagati a causa del maltempo che si è abbattuto sul Ponente ligure nei giorni scorsi.

"Nel corso dell’allerta meteo di sabato e domenica scorsa gli operai comunali e la protezione civile hanno lavorato per mettere in sicurezza i sottopassi" - fa sapere il sindaco Vittorio Ingenito.

"Teknoservice si è messa all’opera per rimuovere foglie e detriti dai sottopassi e dalle vie cittadine" - sottolinea il primo cittadino - "Ripuliti nuovamente anche i tombini dopo gli interventi già fatti nelle scorse settimane. A tutti loro va il nostro ringraziamento".