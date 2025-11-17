Il Presidente Nazionale ANCL a Bordighera: la Provincia di Imperia al centro del dibattito sulla professione del Consulente del Lavoro

I Consulenti del Lavoro della provincia di Imperia si preparano ad accogliere un momento particolarmente significativo per il territorio e per l’intera categoria professionale. Martedì 18 novembre 2025, dalle 15:30 alle 19:00, presso l’elegante sala congressi del Grand Hotel del Mare di Bordighera, si terrà l’incontro formativo dal titolo “La professione del Consulente del Lavoro: tra compenso e responsabilità”, promosso dal Consiglio Regionale ANCL Liguria con la collaborazione del Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Imperia e dell’ANCL Unione Provinciale di Imperia.

L’evento è stato concepito non come una semplice occasione di aggiornamento tecnico, ma come una vera e propria opportunità di confronto, approfondimento e crescita collettiva, rivolta ai professionisti che ogni giorno operano al fianco delle imprese e dei lavoratori, contribuendo alla gestione del lavoro, al rispetto delle normative e alla corretta applicazione dei diritti e dei doveri nel mondo produttivo.

L’obiettivo è quello di dedicare uno spazio di dialogo qualificato al tema sempre più centrale del rapporto tra responsabilità professionale e giusto compenso, in un contesto caratterizzato da normative in evoluzione, crescente complessità amministrativa e aspettative crescenti da parte delle aziende assistite.

Presenza istituzionale di alto livello

Elemento di particolare prestigio sarà la partecipazione del Presidente Nazionale ANCL, Enrico Vannicola, che ha scelto di intervenire personalmente a questo appuntamento nel pieno avvio del suo mandato.

La sua presenza rappresenta un segnale concreto di attenzione verso i territori e testimonia l’impegno della Presidenza nazionale nel mantenere un dialogo diretto con le realtà provinciali, considerate parte attiva e fondamentale della vita associativa.

I protagonisti dell’evento

Nel corso del pomeriggio interverranno:

Enrico Vannicola , Presidente Nazionale ANCL

, Presidente Nazionale ANCL Luigi Schenone , Presidente Regionale ANCL Liguria

, Presidente Regionale ANCL Liguria Roberto Aschero , Presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Imperia

, Presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Imperia Secondo Sandiano , Consigliere Nazionale ANCL e Presidente dell’Unione Provinciale ANCL

, Consigliere Nazionale ANCL e Presidente dell’Unione Provinciale ANCL Gian Luca Di Rocco, Vicepresidente Regionale ANCL Liguria E Segretario dell’Unione Provinciale ANCL

La sinergia tra gli organismi territoriali conferma la volontà di lavorare con unità di intenti per rafforzare competenze, consapevolezza professionale e coesione interna.

Un momento di formazione e confronto

La giornata si inserisce in un percorso di confronto più ampio, volto ad analizzare la professione del Consulente del Lavoro come figura di garanzia tecnica, etica e sociale, per le imprese e per i privati. Si discuterà di autonomia professionale, di obblighi deontologici, delle competenze professionali, della trasformazione digitale, dell’identità professionale e delle nuove responsabilità collegate al ruolo di consulenti strategici per la sostenibilità aziendale.

L’incontro si concluderà con un momento informale di confronto e networking, perché, come spesso accade nelle professioni intellettuali, la qualità delle idee cresce anche grazie alle relazioni umane, allo scambio di esperienze e alla condivisione di prospettive.