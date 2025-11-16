Calcio. Serie D: La Sanremese si butta via, il Varese rimonta nel recupero e vince 3-2 (Foto)

In una giornata costellata di rinvii nel girone A della serie D, soprattutto sui campi liguri causa allerta meteo, la Sanremese si butta letteralmente via nel pantano di Varese: al "Franco Ossola" i padroni di casa con un importante colpo di coda si impongono 3-2 sui biancazzurri.

Dopo il primo tempo terminato 1-1, con il vantaggio ospite firmato dall'ex Osuji, complice una deviazione, e il pari una decina di minuti dopo di Cogliati, nella ripresa le occasioni su un campo reso pesante dalla pioggia battente arrivano da entrambe le parti. È ancora Osuji a dare il via a un finale pirotecnico, segnando la rete del vantaggio all'87'. Ma nel recupero, il Varese prima la pareggia con Costante a seguito di una mischia sugli sviluppi di un corner. A condannare i matuziani è un tiro dai 20 metri di Tentoni, imparabile per Gattuso.

Mister Fabio Fossati, nonostante il modo in cui è maturato questo ko, ha un umore certamente diverso da quello infastidito dopo il pari di domenica scorsa con il Celle Varazze:

"Il primo tempo non abbiamo fatto benissimo, nonostante siamo anche passati in vantaggio. Poi però abbiamo disputato un ottimo secondo tempo, creando le situazioni più pericolose e andando meritatamente di nuovo avanti. Nel finale è subentrata un po' di inesperienza in due episodi che, nella nostra area e su un campo così pesante, ci sono venuti totalmente contro. Dispiace per i ragazzi ma soprattutto per i nostri tifosi, che si sono presi un bagno d'acqua per due ore senza mai smettere di incitarci e devono farsi altre tre ore di macchina in quelle condizioni per tornare a casa. Non è tanto per il punto perso, quanto per la soddisfazione sia per loro che per i miei ragazzi di tornare a casa con un bottino: purtroppo è capitato di uscire con uno zero da Asti, ed è nuovamente successo a Varese. Ma lo spirito che ho visto è quello giusto: dovremo migliorare delle cose per poterci andare a prendere quelle soddisfazioni".

Varese-Sanremese 3-2 (1-1)

Rete: nel pt 6' Osuji (S), 15' Cogliati (V); nel st 42' Osuji (S), 47' Costante (V), 49' Tentoni (V)

Varese (4-3-3): Bugli; Marangon (Secondo 41' st), Bruzzone, De Ponti (Costante 34' st), Berbenni; Malinverno (Sovogui 34' st), Tentoni, Palesi (Romero 23' st); Guerini (Qeros 12' st), Barzotti, Cogliati. A disp.: Rugginenti, Sassudelli, Donarini, Pliscovaz. All.: Andrea Ciceri.

Sanremese (3-5-2): Gattuso; Monticone, Grosso, Cepele; Zagarese (Di Fino 27' st), Ceschin (Slojkowski 1' st), Cavaliere (Vindigni 48' st), Andreis (Noto 31' st), Girgi; Osuji, Djorkaeff. A disp.: Handerbache, Deda, Cipriani, Nervino, Zocco. All.: Fabio Fossati.

Arbitro: Davide Testoni di Ciampino (Mirabella di Acireale, Riccobene di Enna).

Note - Angoli: 10-7. Ammoniti: Malinverno (V), Monticone (S), Girgi (S), Cavaliere (S). Espulso Tentoni (V) al 50' st per doppia ammonizione.