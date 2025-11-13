Graziano Gensini e “i Nipoti del Cellini”: un concorso nazionale che incanta l’Italia.

Graziano Gensini, rinomato gemmologo (A.J.P e G.G. G.I.A.), direttore generale dell’Istituto Gemmologico Genovese e dell’Istituto Gemmologico Fiorentino è l’ideatore del prestigioso concorso nazionale di disegno “I Nipoti del Cellini”.

Gensini ha trasformato l’Istituto Gemmologico Genovese

, fondato a Genova nel 2013, in un punto di riferimento per la certificazione di gemme e preziosi e per la formazione di nuovi talenti. Dal 2018, ha esteso la sua missione a Firenze, aprendo una sede che propone corsi avanzati di Gemmologia.

È attraverso la pagina Facebook dell’Istituto Gemmologico Genovese

che Gensini ha dato vita a un progetto straordinario: il concorso “I Nipoti del Cellini”. Ispirato al leggendario Benvenuto Cellini, orafo e scultore rinascimentale noto per la sua creatività sfrenata e il suo genio artigianale, questo evento nazionale celebra i giovani talenti delle scuole primarie, coinvolgendo centinaia di istituti in tutta Italia e persino scuole italiane all’estero.

Migliaia di studenti, veri “nipoti” spirituali di Cellini, riversano nei loro disegni la stessa scintilla creativa che rendeva il maestro rinascimentale unico, come piccoli alchimisti che trasformano fogli bianchi in opere d’arte con la magia di matite e colori. Proprio come Cellini plasmava oro e gemme con mani sapienti, questi giovani artisti modellano idee brillanti, dimostrando un’audacia creativa che farebbe sorridere il grande orafo.

Il concorso, seguito con entusiasmo da un vasto pubblico tramite i “like” sulla pagina social dell’Istituto, non solo promuove l’arte e la creatività, ma crea un ponte tra il patrimonio culturale italiano e le nuove generazioni, unendo scuole, famiglie e comunità, in Italia e oltre confine, in un progetto che celebra il talento con un pizzico di quel fascino immortale alla Cellini.

Il Concorso vede palio numerosi e ambitissimi premi didattici, quali microscopi, rifrattometri e gemme da analizzare, il tutto per incentivare i giovani promettentissimi talenti a dare il meglio di sé stessi.

Con il concorso “I Nipoti del Cellini”, Graziano Gensini non solo celebra il genio di Benvenuto Cellini, ma accende una scintilla creativa nelle nuove generazioni, trasformando i loro sogni in opere d’arte. Grazie alla sua visione, l’Istituto Gemmologico Genovese e l’Istituto Gemmologico Fiorentino

illuminano il futuro della Gemmologia e dell’arte, unendo l’Italia e le sue comunità all’estero in un abbraccio culturale che brilla come una gemma rara.