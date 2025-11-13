Accompagnare i figli nelle scelte per il futuro: a Genova il Festival Orientamenti 2025

Accompagnare i propri figli nelle scelte per il futuro non è mai semplice, ma farlo insieme può renderlo un percorso ricco di scoperte. La 30ª edizione del Festival Orientamenti, in programma dal 18 al 21 novembre 2025 ai Magazzini del Cotone di Genova, offre a famiglie, studenti e docenti l’occasione ideale per esplorare percorsi formativi e professionali, conoscere nuove opportunità e lasciarsi ispirare da chi ha già trasformato il proprio talento in una scelta di vita.

Promosso dalla Regione Liguria, Orientamenti è il più grande evento nazionale dedicato a orientamento, formazione e lavoro: un vero e proprio villaggio dell’ispirazione, dove esperienze, incontri e attività guidano ragazzi e genitori in un viaggio alla scoperta di passioni e possibilità.

Un appuntamento speciale per genitori e insegnanti

Mercoledì 19 novembre alle 20.30, il Festival ospiterà lo psicanalista Massimo Recalcati per un incontro aperto a genitori, docenti e figure educative, dedicato al tema “Educare alla scelta e al rapporto con il mondo”. Un momento di riflessione sul valore dell’educazione e sull’importanza del sostegno adulto nel delicato passaggio all’età adulta.

Giovedì 20 novembre: apertura serale fino alle 21.30

Per permettere a tutti di vivere l’esperienza del Festival anche dopo l’orario scolastico o lavorativo, i Magazzini del Cotone resteranno aperti giovedì 20 novembre fino alle 21.30. Stand, laboratori, incontri e spazi interattivi accoglieranno famiglie e visitatori in un’atmosfera coinvolgente, tra curiosità, dialogo e scoperta.

Ingresso gratuito – biglietto online

La partecipazione è gratuita. È possibile richiedere il biglietto e consultare il programma completo sul sito ufficiale www.orientamenti.regione.liguria.it.