Sanremo, medici e volontari di nuovo in campo per Nosy Be: solidarietà e cure dal Ponente ligure all’Africa (Foto)

Dopo lo scorso anno, torna "Sanremo per Nosybe", iniziativa atta a fornire sostegno sanitario in Madagascar organizzato da un gruppo di volontari di Sanremo, medici e non. Il nuovo appuntamento, venerdì 21 novembre al Morgana, sarà occasione per raccogliere nuovamente fondi da destinare a questa attività, che saranno poi portati nel centro di Nosybe per fornire assistenza medica di vario tipo e permettere l'acquisto di macchinari, oltre che di cibo e vestiti.

Per la seconda volta torna la raccolta fondi solidale, dopo quella dello scorso anno che registrò circa 150 adesioni, che ha permesso tra le altre cose di ristrutturare la sala parto del dispensario di Dzamandzar e ad allestire uno studio dentistico per offrire cure gratuite alla comunità. Tra i centri di assistenza dove i volontari si recheranno ve ne è anche uno dove sono ospitati bambini affetti dalla patologia dei piedi torti, che impedisce loro di camminare: la raccolta fondi mira a dare loro sostegno postoperatorio, occupandosi della struttura dove sono ricoverati, così da migliorare la loro degenza. Saranno poi i medici e volontari stessi a recarsi, alla fine di luglio, nel centro di Nosybe per fornire assistenza e portare i materiali acquistati, esattamente come successo lo scorso anno. Un impegno che continua a ripetersi con grande dedizione e, presumibilmente, anche con una buona risposta: lo scorso anno infatti sono state 150 le adesioni alla cena di beneficenza e quest'anno pare che le previsioni diano anche numeri maggiori, segno di un interesse forte per l'azione umanitaria svolta e per la presa di coscienza che queste cure.

Per partecipare alla cena è necessaria prenotazione, effettuabile al numero 0184503373. Il costo della cena sarà di 55 euro, dieci dei quali saranno interamente devoluti in beneficenza. E' possibile anche contribuire con ulteriori donazioni accedendo al form "Sanremo per Nosy Be" o direttamente in loco.