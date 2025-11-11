 / Sanremo Ospedaletti

Sanremo Ospedaletti | 11 novembre 2025, 18:36

Laurea specialistica per il sanremese Riccardo Mager

Terminato il percorso di specializzazione in cardiologia a Milano

Laurea specialistica per il sanremese Riccardo Mager

Dopo aver conseguito nel 2021 la laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università Humanitas di Milano, il dottor Riccardo Mager ha completato il percorso di specializzazione in Cardiologia presso l’Ospedale San Raffaele di Milano.

La sua tesi di specializzazione, intitolata “Tailoring Antiplatelet Therapy Duration After PFO Closure: Insights from the PROLONG Registry”, affronta un tema di grande attualità in ambito cardiologico: la gestione ottimale della terapia antiaggregante nei pazienti sottoposti a chiusura del forame ovale pervio (PFO).

Il lavoro propone un algoritmo terapeutico innovativo volto a personalizzare la durata del trattamento antiaggregante, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e l’efficacia della cura in questa specifica popolazione di pazienti.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium