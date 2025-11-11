Vallecrosia: Oratorio Don Bosco tra attività quotidiane, eventi autunnali e una comunità che cresce insieme

L’Oratorio Don Bosco di Vallecrosia continua a rappresentare un punto di riferimento insostituibile per l’intera comunità locale. Aperto sette giorni su sette, è molto più di un semplice spazio ricreativo: è una vera e propria casa dove ragazzi, giovani e famiglie trovano accoglienza, stimoli educativi e momenti di condivisione.

In un tempo in cui la socialità ha bisogno di luoghi sicuri e inclusivi, l’Oratorio si distingue per la sua capacità di unire divertimento, formazione e spiritualità.

Ogni pomeriggio, il cuore dell’Oratorio batte forte grazie a un ricco programma di attività pensate per coinvolgere e valorizzare i talenti di ciascuno. I laboratori creativi e formativi offrono occasioni preziose per esprimersi attraverso l’arte, la musica, il teatro e le attività manuali, mentre il doposcuola qualificato rappresenta un supporto fondamentale per lo studio, con volontari ed educatori pronti ad accompagnare i ragazzi nel percorso scolastico con competenza e dedizione.

Nonostante le difficoltà logistiche causate da due cantieri attivi nelle aree circostanti, l’Oratorio non si ferma. La direzione ha adottato tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza dei partecipanti, mantenendo il cortile accogliente e pulito. Questo impegno quotidiano testimonia la volontà di essere sempre presenti, anche nei momenti più complessi, per offrire un ambiente sereno e stimolante.

Il calendario autunnale si preannuncia ricco di eventi pensati per coinvolgere tutte le fasce d’età. Sabato 15 novembre si terrà la tradizionale Castagnata, con inizio alle 16:30: un pomeriggio di allegria tra musica, giochi e calde castagne, seguito alle 18:00 dalla Santa Messa, momento di spiritualità e condivisione.

Sabato 22 novembre sarà invece la volta della gita al Bowling di Diano Marina, una giornata di divertimento in trasferta per cui le iscrizioni sono già aperte presso l’ufficio dell’Oratorio.

Domenica 23 novembre, infine, si svolgerà un grande pomeriggio di festa: gonfiabili per i più piccoli, un torneo di Bey Blade per i ragazzi e una golosa gara di torte per le mamme, in un clima di gioia e partecipazione.