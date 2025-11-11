Sanremo si gemella con il Monte-Carlo Film Festival: serata evento al Casinò e 100 biglietti per i residenti

Il “Monte - Carlo Film Festival de la Commédie” si gemella con la città di Sanremo e il suo Casinò. Giovedì 13 novembre, nel Teatro dell’Opera della Casa da Gioco, alle ore 19.30 si terrà la serata evento dedicata ai protagonisti del Festival monegasco.

Grande mattatore Ezio Greggio che avrà al suo fianco i giurati ed amici: Franco Nero, Massimo Boldi, l’attrice spagnola Teresa Riott, nota per la serie Netflix Valeria, Daniel Mcvicar, volto di Clarke Garrison in Beautiful e la modella ed attrice Madalina Ghenea, co-conduttrice nel Festival di Sanremo del 2016. Ezio Greggio si interfaccerà con gli ospiti a cui la Casa da Gioco attribuirà il Trofeo dedicato ai suoi 120anni di attività. L’evento verrà condotto da Renata Cantamessa, che affiancherà Ezio Greggio.

La partecipazione alla serata è libera e gratuita su prenotazione attraverso l’email info@ilteatrodellalbero.it in cui vanno indicati nome e cognome e recapito telefonico.

Ma non è tutto: Ezio Greggio, grazie all’intesa con il Comune di Sanremo e con il Casinò, in occasione dell’apertura del suo Festival, mette a disposizione del Comune 100 biglietti per assistere alla serata di gala della 22ª edizione del “Monte-Carlo Film Festival”, in programma sabato 15 novembre alle ore 19 presso il Grimaldi Forum nel Principato di Monaco.

E il Comune di Sanremo ha deciso di rendere disponibili questi 100 biglietti per i residenti: è possibile prenotare il biglietto inviando una e-mail a info@ilteatrodellalbero.it entro venerdì 14 novembre (con l’indicazione di nome, cognome e recapito telefonico). Saranno assegnati ai primi 100 che si prenoteranno. Per loro verrà organizzato un servizio gratuito di pulman Sanremo- Monaco e ritorno con partenza sabato 15 novembre ore 17.00 davanti all’ex stazione ferroviaria di Sanremo.

Si tratta della serata di premiazione del Festival, alla quale parteciperanno personalità del cinema internazionale e della televisione.

La Giuria della 22ª edizione è presieduta da Claudia Gerini e composta, tra gli altri, da Franco Nero, Teresa Riott (nota per la serie Netflix Valeria) e dall’attore, regista e produttore Daniel McVicar (The Fourth Planet, One Way Ticket to the Moon, Ladro di stelle cadenti), celebre per il ruolo di Clark Garrison nella soap Beautiful.

Sono inoltre previsti ospiti a sorpresa che accompagneranno Ezio Greggio in questa speciale serata, patrocinata da S.A.S. il Principe Alberto II di Monaco.

«Il gemellaggio con il Monte-Carlo Film Festival – dichiarano il sindaco Alessandro Mager e l’assessore al turismo Alessandro Sindoni - rappresenta un passo importante per consolidare il ruolo di Sanremo come punto di riferimento nel panorama cinematografico e culturale internazionale. La nostra città vanta una tradizione artistica profonda e questa collaborazione rafforza il legame tra due realtà accomunate dalla passione per il cinema e lo spettacolo. Rivolgiamo un ringraziamento ad Ezio Greggio per l’affetto dimostrato verso la nostra città nel mettere a disposizione 100 biglietti per la serata di premiazione del Festival al Grimaldi Forum: abbiamo deciso di regalare questa bella opportunità ai primi 100 residenti che si prenoteranno».

«Questa forte sinergia con il Monaco Film Festival ci fa rispolverare le radici cinematografiche di Sanremo. Dal 1971 al 1994 si svolse un ciclo di film provenienti da tutto il mondo, la Mostra Internazionale del Film d’Autore, organizzata e condotta dal regista Nino Zucchelli. Inoltre la Riviera fu spesso un prestigioso set per tanti film che scelsero la Casa da Gioco come location d’eccezione. Uno tra tutti “Infelici e contenti” interpretato da Ezio Greggio e Renato Pozzetto o la pellicola “Fortunata” per la regia di Sergio Castellitto con Jasmine Trinca e Stefano Accorsi. Diamo, quindi, il benvenuto al Montecarlo Film Festival, ai suoi protagonisti e ai giurati, a cui consegneremo il Gran Trofeo dei 120esimo». Sottolineano i componenti del Consiglio di Amministrazione: il presidente e Amministratore delegato Giuseppe Di Meco e i consiglieri Sonia Balestra e Mauro Menozzi.