Ad Albenga una giornata dedicata al benessere e alla relazione di cura tra uomini e animali

Presso la Sala “Matteo Gallinaro” dell’Ortofrutticola di Albenga si terrà il 15 novembre una giornata formativa dal titolo “Benessere e relazione di cura tra uomini e animali”, dedicata ad approfondire il ruolo degli animali nel favorire salute, benessere psicofisico e qualità della vita delle persone — e, allo stesso tempo, come una corretta relazione possa garantire il benessere degli animali coinvolti.

L’iniziativa è rivolta a: medici, infermieri, fisioterapisti, terapisti occupazionali, psicologi, veterinari, odontoiatri, oltre che a tutti i professionisti e gli operatori interessati agli Interventi Assistiti con Animali e alla bioetica del rapporto uomo–animale. Responsabile scientifica e tra le docenti dell’evento sarà la Prof.ssa Luisella Battaglia, filosofa ed eticista, tra le prime in Italia a sviluppare la bioetica del rapporto fra esseri umani e altre specie, e membro del Comitato Nazionale per la Bioetica.

Il programma prevede la partecipazione di relatori di rilievo nazionale, tra cui medici, psicologi, fisioterapisti e veterinari: professionisti provenienti sia dal mondo accademico, sia dall’operatività quotidiana negli interventi assistiti con animali, per offrire ai partecipanti:

• aggiornamenti scientifici sugli effetti degli animali sulla salute umana

• esperienze concrete applicabili nei contesti sanitari e assistenziali

• una visione etica integrata che tuteli anche il benessere animale

Un’occasione di grande interesse per confrontarsi con esperti riconosciuti, creare rete e promuovere una cultura della cura reciproca tra persone e animali.