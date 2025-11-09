 / Solidarietà

Solidarietà | 09 novembre 2025, 13:47

Sanremo, successo per il torneo di burraco della Croce Rossa: raccolti oltre 1000 euro per la comunità

Il presidente Ettore Guazzoni ringrazia giocatori e sponsor: “Un gesto concreto a sostegno dei servizi per i cittadini”

Il presidente di Croce Rossa italiana, comitato di Sanremo Ettore Guazzoni ringrazia giocatrici e giocatori di burraco  che si sono dati appuntamento numerosi al secondo torneo organizzato sabato pomeriggio al circolo del tennis  di Corso Matuzia. Raccolti oltre 1000 € destinati ai servizi erogati a favore della popolazione sanremese. Un particolare ringraziamento agli sponsor che hanno reso possibile l’evento donando i numerosi premi: Olio Carli di Imperia e Olio  Roi di Badalucco, la torrefazione Moka Alfa, Tessilarredo Dea, Farmacia Salus, Costa ligure, ristorante I Torchi di Bussana e il cinema teatro Ariston  di Sanremo.

