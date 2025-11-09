Sanremo, successo per il torneo di burraco della Croce Rossa: raccolti oltre 1000 euro per la comunità

Il presidente di Croce Rossa italiana, comitato di Sanremo Ettore Guazzoni ringrazia giocatrici e giocatori di burraco che si sono dati appuntamento numerosi al secondo torneo organizzato sabato pomeriggio al circolo del tennis di Corso Matuzia. Raccolti oltre 1000 € destinati ai servizi erogati a favore della popolazione sanremese. Un particolare ringraziamento agli sponsor che hanno reso possibile l’evento donando i numerosi premi: Olio Carli di Imperia e Olio Roi di Badalucco, la torrefazione Moka Alfa, Tessilarredo Dea, Farmacia Salus, Costa ligure, ristorante I Torchi di Bussana e il cinema teatro Ariston di Sanremo.