Dolceacqua celebra il 4 novembre e l'Arma dei carabinieri (Foto)

Dolceacqua celebra il 4 novembre, il Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate. La ricorrenza, che si è svolta oggi nel borgo dei Doria alla presenza di autorità civili, militari, associazioni combattentistiche e cittadini, quest’anno è stata dedicata, con una speciale attenzione, all'Arma dei carabinieri.

I presenti hanno onorato i caduti delle grandi guerre e delle forze armate in missioni di pace con un corteo, partito dall'ex palazzo comunale, la deposizione di corone d'alloro e una santa messa. L’Amministrazione comunale, per l'occasione, ha invitato come relatore ufficiale Ernesto Fresca Fantoni, presidente dell'associazione nazionale carabinieri di Ventimiglia sezione Medaglia d'oro Antonio Fois, che ha, inoltre, consegnato una targa al sindaco di Dolceacqua Fulvio Gazzola. "Il comune di Dolceacqua è stato tra i primi in Liguria, nel 2014, a conferire la cittadinanza onoraria all'Arma dei carabinieri" - dice Ernesto Fresca Fantoni, presidente dell'Anc di Ventimiglia che ha reso omaggio all’Arma dei Carabinieri in occasione della ricorrenza del 4 novembre. - "Inoltre, uno speciale e profondo rapporto lega il sindaco di Dolceacqua Fulvio Gazzola alla nostra associazione, per questo motivo, con sincera stima e profonda amicizia, abbiamo deciso di consegnargli una targa".

La commemorazione del 4 novembre è stata animata da un accompagnamento musicale a cura della banda cittadina. "Quello dell’Arma è un ruolo fondamentale per la nostra comunità, così come per tutte le piccole comunità italiane. Un corpo che già durante la Prima Guerra Mondiale svolse un compito determinante, sacrificandosi per il Paese, e che ancora oggi rappresenta una presenza essenziale, soprattutto nei piccoli centri, per garantire sicurezza e legalità" - ricorda il sindaco Fulvio Gazzola - "Negli ultimi anni, diversi appartenenti all’Arma, così come alla Polizia di Stato, hanno perso la vita proprio nell’adempimento del loro dovere, a difesa dei cittadini e dello Stato".