Attualità | 07 novembre 2025, 16:04

Settimana della Legalità – Borgio Verezzi ospita “Un Thé con Giovanni Impastato”

Appuntamento mercoledì 13 novembre alle ore 17.30 presso le Opere Parrocchiali del “Redentore”. A condurre l’incontro Luca Losio - referente Presidio Ponente savonese di Libera

Nell’ambito della Settimana della Legalità Borgio Verezzi accoglie un appuntamento dedicato alla memoria, all’impegno civile e alla cultura della non violenza: “Un Thé con Giovanni Impastato”, in programma mercoledì 13 novembre alle ore 17.30 presso le Opere Parrocchiali del “Redentore” (via 4 Novembre, 45 – Borgio Verezzi, SV). 

L’incontro rappresenta un’occasione preziosa per riflettere sul valore della giustizia, della responsabilità personale e della partecipazione civica.
Attraverso testimonianze, racconti e dialogo con il pubblico, si parlerà di legalità e del coraggio di chi ha saputo opporsi alla cultura mafiosa con la forza delle idee e della parola.

L’evento è organizzato dalla Parrocchia San Pietro Apostolo di Borgio Verezzi, in collaborazione con:Libera – Presidio Ponente Savonese “Antonino Agostino e Ida Castelluccio”

  • UNITRE – Borgio Verezzi e Pietra Ligure
  • A.N.P.I. – Sezione E.Bocci Borgio Verezzi

L’incontro rientra in un percorso più ampio che coinvolge scuole, associazioni, cittadini e istituzioni del Ponente ligure, con l’obiettivo di promuovere una cultura della legalità concreta, quotidiana, fatta di scelte e responsabilità condivise.

“Con le idee e il coraggio si può cambiare: la legalità cresce quando diventa patrimonio collettivo.”

