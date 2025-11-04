Villa Ormond ospita il Seminario Bouquet Sanremo 2025: arte floreale e formazione per 40 fioristi da tutta Italia

Appuntamento mercoledì 5 e giovedì 6 novembre a Villa Ormond con il 'Seminario Bouquet Sanremo edizione 2025'a cui parteciperanno quattro grandi maestri di arte floreale italiana: Maria Cecilia Serafino, Alessandro Musco, Antonio Trentini e Vincenzo Frascella. L’evento si svolge con il supporto dell’assessore alla Floricoltura Ester Moscato e di Amaie Energia e prevede l’organizzazione dell’associazione AFFI (Associazione Floricoltori e Fioristi Italiani) tramite la vicepresidente Mara Verbena.

Al seminario parteciperanno 40 fioristi provenienti da tutta Italia che affronteranno, come tema principale, il confezionamento di bouquet scegliendo natura, dimensioni e colori di prodotti tipici sanremesi, affinché vengano poi disposti con arte e creatività. I partecipanti al seminario potranno iscriversi al concorso 'Bouquet Sanremo 2026' e il vincitore del concorso farà parte del team che realizzerà i bouquet per il Festival di Sanremo 2026.

Le lezioni del seminario comprenderanno anche nozioni sulla coltivazione e l’ibridazione, nonché informazioni sull’origine della floricoltura, in una città che l’ha resa una delle sue fonti economiche principali. Infine, i partecipanti avranno l’opportunità di visitare il 'Floriseum', ovvero il Museo del Fiore nel parco di Villa Ormond, la palazzina Winter e la serra liberty Prediali, padiglione per le esposizioni temporanee.

“Questo seminario – dichiara l’assessore Ester Moscato – si offre come una grande opportunità di formazione specializzata per i tanti operatori che vi hanno aderito. Un ringraziamento ad AFFI, la cui presenza e il cui impegno rendono possibile anche promuovere la conoscenza e la valorizzazione della cultura floreale. Un sentito ringraziamento, infine, ad Amaie Energia e al Mercato dei Fiori per il prezioso supporto”.



