Auto usate a Sanremo: come scegliere tra turismo, salite e pochi chilometri

Perché a Sanremo l’usato è la scelta più logica

Nel 2025 il mercato delle auto usate a Sanremo è in pieno fermento. Non si tratta più di una “seconda scelta”, ma di una decisione concreta per chi deve muoversi in un territorio unico: strade strette del centro storico, salite improvvise verso i quartieri collinari e flussi turistici che cambiano di mese in mese.

Abitudini stagionali e scelte quotidiane

Chi vive in Riviera lo sa bene: la mobilità cambia con le stagioni. In inverno le strade sono scorrevoli, in estate ogni parcheggio diventa una caccia al tesoro e i flussi turistici congestionano il centro.

Ecco perché molti residenti preferiscono vetture compatte, agili in città ma capaci di affrontare anche un weekend oltreconfine o una gita a Bordighera. Le priorità sono chiare:

consumi contenuti nel traffico urbano;

nel traffico urbano; ripresa brillante per affrontare le salite di Poggio o Coldirodi;

per affrontare le salite di Poggio o Coldirodi; dimensioni ridotte per gestire garage stretti e curve cittadine;

per gestire garage stretti e curve cittadine; comfort sufficiente per tragitti extraurbani occasionali.



Alimentazioni e percorsi tipici in Riviera dei Fiori

Urbano e colline: benzina e ibride leggere

Per chi usa l’auto soprattutto in città o per salire nei quartieri residenziali, benzina e HEV (ibride leggere) sono le soluzioni più pratiche. Secondo i dati 2024, le auto a benzina rappresentano il 38,6% dei passaggi di proprietà e restano stabili, mentre le ibride hanno raggiunto il 7,8%, con un trend positivo anche in Liguria.

Lunga percorrenza: diesel ancora sensato

Chi percorre quotidianamente tratte più lunghe, ad esempio tra Imperia e Ventimiglia, continua a preferire il diesel. La sua quota nell’usato è ancora al 44,8% (2024), ma la convenienza si mantiene solo scegliendo modelli Euro 6D, più recenti e meno esposti ai blocchi ambientali.

L’elettrico: una nicchia

L’elettrico puro resta marginale, con meno dell’1% del mercato nazionale dell’usato. A Sanremo pesa la rete di ricarica non uniforme, soprattutto fuori dal centro. Rimane quindi una scelta di nicchia, adatta a chi dispone di box con colonnina privata.

Età e rivendibilità: perché non scegliere “troppo vecchio”

In Italia, l’età media delle auto trasferite nel 2024 è stata di 10,6 anni. Ma a Sanremo cresce la domanda per vetture tra i 3 e i 7 anni, considerate più adatte a strade in salita, con dotazioni moderne (cambio automatico, start&stop, assistenza in salita) e più facili da rivendere.

Guardare già alla futura rivendibilità è importante: modelli recenti a benzina o ibridi leggeri mantengono meglio il loro valore rispetto a diesel datati o auto oltre i 10 anni.

Sanremo e il legame con le auto

La passione per i motori non è nuova per la città. Eventi e manifestazioni hanno sempre raccontato questo legame, che unisce tradizione e innovazione. L’ultimo esempio è stato l’ Autogiro d’Italia 2025, partito proprio da Sanremo : un’occasione per vedere auto storiche e moderne sfilare insieme, a dimostrazione di quanto il tema sia radicato nel tessuto locale.

Questo contesto rende naturale che anche il mercato dell’usato trovi spazio: chi compra oggi non cerca solo risparmio, ma un mezzo coerente con la cultura automobilistica della città.

Optional e dotazioni che fanno la differenza

La conformazione urbana e le abitudini di guida locali rendono alcuni optional più utili che altrove:

telecamere e sensori di parcheggio , per garage e vie strette;

, per garage e vie strette; cambio automatico , che facilita la guida in salita e nel traffico;

, che facilita la guida in salita e nel traffico; frenata assistita e cruise control adattivo, per maggiore sicurezza nei periodi di alta affluenza turistica.

Molte di queste dotazioni sono più accessibili acquistando un usato recente di fascia media piuttosto che una nuova entry level.

Prezzi e convenienza: il ruolo delle city car

Il budget resta una variabile decisiva. Le city car continuano a essere protagoniste perché offrono costi contenuti e praticità. Non è un caso che, guardando indietro, modelli sotto i 15.000 euro abbiano sempre avuto un mercato vivace: un’analisi pubblicata da Gazzetta Motori ha messo in evidenza quali fossero le auto piccole più richieste nel 2019 , confermando come il segmento resti centrale anche negli anni successivi.

Oggi, nel mercato dell’usato a Sanremo, le utilitarie con pochi anni alle spalle rappresentano la scelta ideale per chi vuole risparmiare senza rinunciare alla sicurezza.

Checklist rapida prima di comprare usato a Sanremo

Chi sta valutando un acquisto nel 2025 dovrebbe verificare almeno:

chilometraggio coerente e manutenzione documentata;

immatricolazione post-2016 (Euro 6);

alimentazione adatta al proprio stile di guida (urbano, extraurbano, misto);

dotazioni utili al contesto locale (sensori, cambio automatico, sistemi di assistenza);

spazi reali di parcheggio e accessibilità ai garage di casa.



Sanremo e l’usato “a misura di Riviera”

Acquistare un’auto usata a Sanremo nel 2025 non significa soltanto risparmiare: vuol dire scegliere un mezzo coerente con le esigenze di un territorio particolare, fatto di salite, strade strette e flussi turistici stagionali.

Con strumenti digitali come AutoSuperMarket, una maggiore consapevolezza dei propri bisogni e la capacità di guardare al ciclo completo (acquisto, utilizzo, rivendita), ogni automobilista può trovare la soluzione più adatta.

L’usato diventa così la risposta più razionale: pratico in città, affidabile nei tragitti collinari, sostenibile nei costi. In una parola: a misura di Riviera dei Fiori.







