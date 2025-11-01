Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di sabato 1 e domenica 2 novembre, in Riviera e Côte d'Azur

SABATO 1 NOVEMBRE



SANREMO

8.00-19.00. Mercato del Piccolo Brocante in Piazza San Siro (primo e secondo sabato di ogni mese)

11.00 & 15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



17.00-24.00. ‘deVinum – Note di Vino’: primo evento di degustazione di vini di qualità suddiviso per macro regioni di tutta Italia in un’atmosfera glamour, musica live, masterclass, racconti dei sommelier. Villa Nobel, anche domani (info e acquisto biglietti a questo link)



20.30. ‘Wonderful Life’ con Matteo Ghione: viaggio tra musica, charme ed emozione che rievoca l’eleganza senza tempo dei grandi divi. Roof Garden del Casinò



IMPERIA



10.00-19.30. ‘Dreaming Imperia’: mostra personale di Lorenzo Crivellaro con un viaggio a Imperia con Peanuts, Corto Maltese, Walt Disney, Valentina e Mafalda. Galleria del Castello, Piazza San Francesco 3, fino al 9 novembre (h 10.00/12.30-16.00/19.30, tutti i giorni, escluso il lunedì)

10.00-17.00. Nell’ambito della mostra ‘Dreaming Imperia’, ‘Dreaming M.A.C.I’: laboratorio permanente durante tutta la giornata per ‘aspiranti artisti’ dai 7 anni in su (5 euro a partecipante). Galleria del Castello, Piazza San Francesco 3 (h 10/13-14/17)

10.00-17.00. ‘Alla scoperta di Villa Grock’: apertura del museo con orario continuato. Alle 11.00 e alle 15.00 visite accompagnate. Villa Grock. , Via Fanny Roncati Carli, (servizio navetta con partenza da Piazza Dante e un servizio di piccola caffetteria all’interno della Villa), prenotazione tramite link: https://villagrock.imperiamusei.it/alla-scoperta-di-villa-grock-visita-accompagnata



11.00. Per il Club della Conversazione’, incontro con Enrico Laurezzi sul tema ‘Una missione umanitaria in Ucraina agosto 2025’. Bar 11, Piazza del Amici 11



20.30. ‘Oltre Lo Specchio – Parashalloween’: percorso degustativo di cocktail e vini tra le vie del suggestivo borgo Parasio con esperienza immersiva fluo presso la sede del circolo Parasio. Ritrovo presso Circolo Parasio in Piazza Pagliari dalle 20.30 alle 21.00. Dress code: mostruosamente travestiti e scarpe comode. Costo 15 euro. Per prenotazioni: whatsapp 328 499 9723 - parasiocultura@gmail.com



20.30. ‘A Cena col Vampiro’: cena con delitto ispirata ai personaggi di Darkiss di Marco Vallarino Testi e regia di Giorgia Brusco. Evento a cura di ‘High Bridge Teatro’. Circolo Borgo d'Oneglia, info e prenotazioni: 328 237 6783 (Fabio), Marco 335 597 0908 (Marco)



20.45. ‘Il Bacio fra Luna e Saturno’: osservazione al telescopio da Calata Anselmi In abbinata in Planetario ‘La Luna e il Signore degli anelli’. Museo Navale in Calata Anselmi (info e acquisto biglietti a questo link)



VALLECROSIA

10.30-17.00. Festa della Zucca (25ª edizione): Parco Gonfiabili + Intrattenimento Musicale + Conferenza dedicata alla zucca, con Silvia Ciuffardi e Luciana Rondelli + Laboratori Circensi e Giochi da Tavolo + Mercatino Artigianato/Agroalimentare + Maratona Fotografica + Fattoria Didattica + Gastronomia Locale + Premiazione dei Lavori delle Scuole alle 16.30. Centro storico (servizio navetta gratuito per tutta la durata della manifestazione)



14.00. Castagnata e mercatino solidale con degustazione di caldarroste, vin brulè, frittelle di mele + musica, giochi e tanto altro. Parrocchia di San Rocco



BORDIGHERA



10.30. ‘141 anni dopo’, un vero e proprio viaggio nel tempo alla scoperta dei luoghi immortalati e dei punti di vista prescelti dall'artista nella Riviera ed offrirà ai partecipanti un'occasione unica per approfondire il legame tra Monet e il territorio di Bordighera (7 euro). Ritrovo a Villa Pompeo Mariani, in Via Fontana Vecchia 5, prenotazione al numero 347 2364922



TAGGIA ARMA



9.00. Escursione da Agaggio alla Colletta Bregalon accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi (10 euro). Ritrovo alle 9.00 a Taggia presso la stazione FS oppure alle 9.30 ad Agaggio Inferiore, nel parcheggio subito dopo il bivio per Agaggio superiore, info 328 0824866 (più info)



SANTO STEFANO AL MARE

17.00. Per la rassegna ‘Autunno Culturale’, presentazione del libro ‘Sciccorina’ di Remo Ferretti. Sala dell’ex stazione ferroviaria, ingresso libero

DIANO MARINA



8.00-20.00. ‘Diano Colleziona’: mostra mercato di collezionismo e piccolo antiquariato. Corso Roma e Piazza Martiri della Libertà



16.00-19.00. Mostra personale dell'artista umbro Edoardo Cialfi intitolata ‘La metamorfosi dei silenzi’. Sala ‘R. Falchi’, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, fino al 15 novembre (tutti i giorni, domenica e festivi su appuntamento)



ENTROTERRA

CASTEL VITTORIO

18.00. ‘A Cena con le Stelle - Luna, Saturno e Stelle Autunnali’: cena dalle ore 18.00, osservazioni guidate dalle ore 19.30. Serata a oltre 1000 metri di quota sul suggestivo ‘Sentiero delle Stelle’. Agriturismo ‘Il Rifugio’ a Colle Langan, prenotazione obbligatoria con messaggio WhatsApp al +39 348 552 0554 (più info)



MOLINI DI TRIORA



9.30. Escursione da Agaggio alla Colletta Bregalon accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi (10 euro). Ritrovo alle 9.00 a Taggia presso la stazione FS oppure alle 9.30 ad Agaggio Inferiore, nel parcheggio subito dopo il bivio per Agaggio superiore, info 328 0824866 (più info)



PONTEDASSIO



16.00-18.30. Festa di Halloween per i bambini organizzata dal Comitato della CRI di Pontedassio: truccabimbi con 'mostruosi' trucchi a tema, laboratori di produzione di biscotti decorati per Halloween, giochi per tutti i bambini, merenda per tutti. Sede CRI in via Pio XII 1/A



TRIORA



10.30-17.30. ‘Halloween Triora 2025’: due giorni di eventi, musica, artigianato e spettacoli che animeranno Triora nelle giornate del 31 ottobre e del primo novembre (per leggere l’intero programma delle due giornate cliccare questo link)



10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



22.00. ‘Ghost Tour Triora – Speciale Halloween’: gli Storyteller di Autunnonero Giovanni, Brigida, Kevin, Benedetta guideranno i partecipanti con le loro lanterne per le strette vie del centro storico di Triora, in un viaggio notturno tra miti e leggende, conoscenze perdute e storie di stregoneria. Partenza davanti al Museo della Stregoneria in Corso Italia 1, info +39 347 1402685 (info e prenotazioni)



FRANCIA

MONACO

11.00-24.00. Fiera delle Attrazioni di Monaco: stand gastronomici, giostre per bambini, giochi e dolcetti. Apertura di tutti gli stand alle 14.00 (venerdì, sabato e prefestivi fino a mezzanotte, martedì 18 novembre: apertura straordinaria fino all'1.00). Port Hercule, fino al 19 novembre



18.00. Cerimonia della premiazione del Monte-Carlo Photo Contest 2025: concorso fotografico internazionale organizzato dal Teatro della Vita, patrocinato dalla FIAP (Federation Internationale de l’Art Photographique) e dall’Académie de l’Art Photographique de Monte-Carlo. Hotel Novotel (più info)





Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



WORK IN PROGRESS...



DOMENICA 2 NOVEMBRE



SANREMO



12.00-24.00. ‘deVinum – Note di Vino’: primo evento di degustazione di vini di qualità suddiviso per macro regioni di tutta Italia in un’atmosfera glamour, musica live, masterclass, racconti dei sommelier. Villa Nobel (info e acquisto biglietti a questo link)

14.00 (ANNULLATO). Per ‘Happy Halloween’, ‘Piccoli Brividi’ (3ª edizione): Animazioni, Il Grande Cromosauro, spettacoli teatrali, laboratori, musica, libri, truccabimbi. Frazione di San Romolo

15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



16.00. ‘Acqua pubblica sotto attacco, gestioni private e monopolio di un bene essenziale’: conferenza promossa dal gruppo di cittadini Resistere x Esistere#ionondimentico con interventi dell’avvocato Chiara Bergonz, l'attore Antonio Carli, i consiglieri comunali di Imperia Daniela Bozzano, Lucio Sardi e Luciano Zarbano e in collegamento video Maurizio Montalto, presidente dell'Istituto Italiano per gli Studi delle Politiche Ambientali. Sala della Federazione Operaia, via Corradi 47



IMPERIA

10.00-17.00. ‘Alla scoperta di Villa Grock’: apertura del museo con orario continuato. Alle 11.00 e alle 15.00 visite accompagnate. Villa Grock. , Via Fanny Roncati Carli, (servizio navetta con partenza da Piazza Dante e un servizio di piccola caffetteria all’interno della Villa), prenotazione tramite link: https://villagrock.imperiamusei.it/alla-scoperta-di-villa-grock-visita-accompagnata



10.00-19.30. ‘Dreaming Imperia’: mostra personale di Lorenzo Crivellaro con un viaggio a Imperia con Peanuts, Corto Maltese, Walt Disney, Valentina e Mafalda. Galleria del Castello, Piazza San Francesco 3, fino al 9 novembre (h 10.00/12.30-16.00/19.30, tutti i giorni, escluso il lunedì)

BORDIGHERA

8.00-18.00. ‘Bordighera Città d'Arte’: mercato antiquario della prima domenica del mese con un vasto assortimento di merci da collezione e di antiquariato. Corso Italia, Piazza Mazzini e Piazza Garibaldi



SAN BARTOLOMEO AL MARE

17.30. Un pomeriggio tra stelle, Luna e sorsi di cioccolata calda. Osservazioni guidate del cielo ai telescopi da Piazza Torre di Santa Maria. Evento a cura dell’associazione Stellaria, partecipazione libera (l'evento non si svolgerà in caso di meteo non favorevole)

ENTROTERRA

CERIANA

9.00-17.00. Mercatino solidale dell’artigianato locale e degli hobbisti in Piazza Marconi (ogni prima domenica del mese)



TRIORA



10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

CAGNES-SUR-MER

11.00-18.00. Art en fête: percorso artistico che mette in luce tutti gli artisti del borgo medievale con laboratori di iniziazione artistica per tutta la famiglia, mostre, visite guidate, musica. Città Alta (prima domenica di ogni mese)



MONACO



11.00-23.00. Fiera delle Attrazioni di Monaco: stand gastronomici, giostre per bambini, giochi e dolcetti. Apertura di tutti gli stand alle 14.00 (venerdì, sabato e prefestivi fino a mezzanotte, martedì 18 novembre: apertura straordinaria fino all'1.00). Port Hercule, fino al 19 novembre



15.00. ‘La Nave Fantasma’: Opera romantica in tre atti si musica e libretto di Richard Wagner (1813-1883). Direzione musicale di Gianluca Marcianò. Direttore del coro Stefano Visconti. Salle des Princes del Grimaldi Forum (più info)





Sanremo News e La Voce di Imperia non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate