Vallecrosia celebra la 25esima Festa della Zucca fra tradizione, spettacolo e sapori

Prosegue il calendario degli Eventi Autentici Liguri, il progetto regionale che promuove le tradizioni locali attraverso manifestazioni culturali e popolari. Questo fine settimana, l’appuntamento è a Vallecrosia, in provincia di Imperia, dove sabato 1° novembre si terrà la 25ª edizione della Festa della Zucca, una delle più longeve e amate del territorio.

A sottolineare l’importanza dell’iniziativa è l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi, che dichiara: “L'appuntamento di questa settimana degli Eventi Autentici Liguri in Provincia di Imperia è la Festa della Zucca di Vallecrosia giunta alla 25a edizione: è una delle oltre 100 manifestazioni cofinanziate grazie ai due bandi promossi da Regione Liguria per un totale complessivo di circa 500mila euro a favore di Comuni e Pro Loco.”

La manifestazione, che si svolgerà nel suggestivo centro storico della città alta, offrirà un ricco programma pensato per coinvolgere tutte le fasce d’età. Tra le attrazioni previste:

Stand gastronomici con piatti tipici a base di zucca e prodotti locali

Musica dal vivo e performance artistiche

Spettacoli di fuoco e rappresentazioni teatrali

Animazioni per bambini, adulti e famiglie

Composizioni floreali ispirate al tema della zucca

Per agevolare l’afflusso dei visitatori, sarà attivo un servizio navetta che collegherà la città bassa con la zona alta, dove si svolgeranno gli eventi principali.

La Festa della Zucca non è solo un’occasione di svago, ma anche un momento di valorizzazione delle radici culturali e agricole del territorio. L’iniziativa rientra nel piano di promozione turistica sostenuto da Regione Liguria, che punta a rafforzare il legame tra comunità e tradizioni, incentivando l’economia locale e il turismo esperienziale.

Vallecrosia si prepara dunque ad accogliere residenti e turisti per una giornata all’insegna dell’autenticità, del gusto e della convivialità.