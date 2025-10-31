 / Attualità

Attualità | 31 ottobre 2025, 14:21

Sanremo, lavori in via Gavagnin dal 3 al 6 novembre: divieti di transito e sosta per asfaltatura

Lavori di asfaltatura dal 3 al 6 novembre con divieti nei giorni feriali. L’ufficio viabilità conferma: sabato e domenica la strada sarà regolarmente accessibile e si potrà parcheggiare

Il Comune di Sanremo ha emesso l’ordinanza dirigenziale n. 564 per consentire lavori di asfaltatura in via Gavagnin, affidati alla ditta Masala Srl per conto di Rivieracqua Spa. Da lunedì 3 a giovedì 6 novembre 2025, dalle ore 8.00 alle 19.00, sarà in vigore il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata e il divieto di transito per tutti i veicoli nei tratti interessati, debitamente segnalati.

Tuttavia, l’ufficio viabilità precisa che sabato 1 e domenica 2 novembre la strada sarà regolarmente aperta e sarà consentito parcheggiare, in deroga ai divieti previsti per i giorni feriali.

La segnaletica temporanea sarà posizionata in loco e gli agenti preposti vigileranno sul rispetto delle disposizioni. I trasgressori saranno sanzionati secondo quanto previsto dal Codice della Strada.

