Calcio. Serie D, una buona Sanremese si arrende all'Asti. Fossati "Manca ancora la struttura di squadra" (Video)

ASTI-SANREMESE 1-0 (72' Bresciani)

Asti: Brustolin, Ropolo, Toma, Gjura, Gatto, Catania (62' Bresciani), Chillemi, Bonora (62' Soplantai), Garcia, Podestà (86' Ferrari), Mancini. A disp. Costantino, Isoldi, Pisciotta, Raniero, Erbini, Ciucci. All. Cascino

Sanremese: Bohli, Bregliano, Garcia, Djorkaeff, Moreo (73' Sambou), Monticone (46' Osuji), Cavaliere (71' Ferrante), Grosso, Vindigni (46' Di Fino), Andreis (85' Santanocito), Ceschin. A disp. Gattuso, Cepele, Cipriani, Nervino. All. Fossati

La Sanremese targata Fossati dà continuità nella prestazione di sette giorni fa con la Cairese ma esce senza punti da Asti, dove i padroni di casa si impongono 1-0 con una rete di Bresciani al 72'.

Una bomba di sinistro, poco fuori dall'area di rigore all'altezza del vertice destro, che buca le mani a Bohli e decide la sfida.

C'è sicuramente dell'amaro in bocca in casa matuziana per essere usciti dal Piemonte senza punti.

Mister Fabio Fossati sta piano piano imparando a conoscere quello che ha tra le mani, ha apprezzato la reazione allo svantaggio ma è stata una reazione dettata dalle individualità e non dal collettivo. Prossimo obiettivo trovare la struttur di squadra per cercare di far emergere le qualità individuali, che non sono poche.

Qui le dichiarazioni raccolte nel post partita da Riccardo Bracco