Diastasi dei retti: tutto quello che devi sapere su cause, sintomi e trattamenti

La diastasi dei retti è una condizione che interessa la parete addominale e che, se trascurata, può avere conseguenze sia estetiche che funzionali. Si tratta della separazione dei due muscoli retti dell’addome, situati ai lati della linea mediana, che normalmente restano uniti da una sottile fascia di tessuto connettivo chiamata linea alba. Quando questa si indebolisce o si allunga eccessivamente, i muscoli si distanziano, generando la cosiddetta diastasi dei retti.

Questa condizione è particolarmente frequente nelle donne dopo la gravidanza, ma può manifestarsi anche negli uomini o in persone con importanti variazioni di peso o sforzi addominali intensi. Capire le cause, riconoscere i sintomi e affidarsi ai giusti trattamenti è fondamentale per ritrovare equilibrio e funzionalità.

Cause della diastasi dei retti

Le cause della diastasi dei retti sono principalmente legate alla perdita di tono della muscolatura addominale e all’aumento della pressione interna dell’addome. La gravidanza rappresenta una delle cause più comuni, poiché la crescita del feto esercita una spinta costante sulla parete addominale, favorendo la separazione dei muscoli.

Altri fattori di rischio includono:

Aumento rapido di peso o obesità;

Attività fisiche intense o scorrette (soprattutto esercizi addominali eccessivi);

Tosse cronica o sforzi ripetuti;

Invecchiamento dei tessuti;

Predisposizione genetica.

Anche interventi chirurgici addominali pregressi possono contribuire all’insorgenza della diastasi, poiché alterano la struttura della parete muscolare.

Sintomi della diastasi dei retti

I sintomi della diastasi dei retti possono variare da persona a persona. In alcuni casi, la separazione dei muscoli è visibile a occhio nudo, con un rigonfiamento al centro dell’addome che si accentua quando si contrae il tronco.

Tra i disturbi più comuni troviamo:

Sensazione di debolezza o instabilità addominale;

Dolore lombare e difficoltà a mantenere una corretta postura;

Problemi digestivi e gonfiore addominale;

Nei casi più gravi, comparsa di ernie addominali o ombelicali.

Un medico esperto può diagnosticare la diastasi dei retti tramite un esame obiettivo o, nei casi più complessi, mediante ecografia.

Trattamenti per la diastasi dei retti

Il trattamento della diastasi dei retti dipende dalla gravità della separazione e dai sintomi presenti. Nei casi lievi, può essere sufficiente un percorso di fisioterapia e riabilitazione addominale mirato a rinforzare i muscoli profondi e a migliorare il tono della parete addominale.

Quando la diastasi è più severa o provoca disagi funzionali ed estetici importanti, è indicato un intervento chirurgico di correzione, noto come plicatura dei retti addominali. Questa procedura consente di riavvicinare i muscoli e ricostruire la parete addominale, spesso eseguita in combinazione con un intervento di addominoplastica.

Il trattamento chirurgico, noto come plicatura dei retti addominali, consente di riavvicinare i muscoli e ricostruire la parete addominale, spesso eseguita in combinazione con un intervento di addominoplastica.

Diastasi dei retti: quando rivolgersi a uno specialista

Rivolgersi a un professionista qualificato è essenziale quando la diastasi compromette il benessere fisico o l’aspetto estetico dell’addome. Una visita specialistica consente di valutare l’entità del problema e definire il trattamento più adatto alle proprie esigenze.

