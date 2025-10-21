Bordighera, operazioni di insufflaggio: scatta il divieto di sosta in corso Italia

Scatta il divieto di sosta, venerdì 24 ottobre, in corso Italia dal numero civico 126 al numero civico 128 negli stalli di sosta presenti per consentire il posizionamento di camion per operazioni di insufflaggio.
Lo stabilisce un'ordinanza temporanea per la disciplina della circolazione stradale emessa dalla polizia locale ritenuto necessario adottare opportuni provvedimenti per garantire la sicurezza del traffico, tenuto conto delle particolari caratteristiche strutturali della strada.
I contravventori saranno puniti a norma di legge. Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso secondo le vigenti normative.