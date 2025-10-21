Arte, condivisione e crescita personale: il Centro Studio Danza di Ventimiglia sbarca in televisione (Foto)

Un'esperienza unica per la scuola diretta da Giulia Belfi che ha unito arte, condivisione e crescita personale. "E' stata una grande emozione" - commenta il Centro Studio Danza di Ventimiglia - "Hanno partecipato quattro gruppi di allievi, suddivisi per età: i piccoli di 5-6 anni che hanno ballato una coreografia su Tintarella di luna; i bambini di 8-9 anni una coreografia su Un barbiere da ridere; i ragazzi di 10-12 anni una coreografia revolt e, infine, gli over 13 anni una coreo su Anime Nascoste. Tutti hanno portato sul palco passione, impegno e la gioia del danzare insieme".