Arte, condivisione e crescita personale: il Centro Studio Danza di Ventimiglia sbarca in televisione (Foto)

Il Centro Studio Danza di Ventimiglia sbarca in televisione. La scuola, che ha la sede in via Sottoconvento 23, ha, infatti, partecipato a un programma televisivo, registrato domenica 19 ottobre, che andrà in onda il 14 dicembre alle 20 su Canale Italia.
Un'esperienza unica per la scuola diretta da Giulia Belfi che ha unito arte, condivisione e crescita personale. "E' stata una grande emozione" - commenta il Centro Studio Danza di Ventimiglia - "Hanno partecipato quattro gruppi di allievi, suddivisi per età: i piccoli di 5-6 anni che hanno ballato una coreografia su Tintarella di luna; i bambini di 8-9 anni una coreografia su Un barbiere da ridere; i ragazzi di 10-12 anni una coreografia revolt e, infine, gli over 13 anni una coreo su Anime Nascoste. Tutti hanno portato sul palco passione, impegno e la gioia del danzare insieme".
Un’occasione importante che conferma il valore e la vitalità del Centro Studio Danza e che ha reso orgogliosa la direttrice Giulia Belfi.