Gianfranco Vissani incanta Diano Marina: "Accoglienza splendida e cucina eccellente"

Il celebre chef Gianfranco Vissani ha scelto Diano Marina per un breve ma intenso soggiorno, ospite dell’elegante Hotel Bellevue et Mediterranée, dove ha potuto godere di qualche giorno di relax tra mare e buona tavola. Durante la sua permanenza, il pluristellato maestro della cucina italiana si è dichiarato entusiasta dell’accoglienza ricevuta, sottolineando la cortesia e la professionalità dello staff dell’hotel, con cui si è intrattenuto piacevolmente per raccontare aneddoti e curiosità della sua lunga carriera.

Vissani non ha risparmiato elogi alla cucina ligure, di cui ha particolarmente apprezzato il pesto e i dolci tipici, simboli di una tradizione gastronomica semplice ma ricca di sapori autentici. Con la sua consueta ironia e simpatia, lo chef ha conquistato tutti, trasformando un incontro informale in un momento di autentica convivialità.

Originario di Civitella del Lago, frazione di Baschi (Terni), Vissani – 73 anni – si è diplomato all’istituto alberghiero di Spoleto e ha lavorato in numerose città italiane, tra cui Genova, dove ha consolidato il suo legame con la cucina del Nord Italia. Dopo aver rilevato il ristorante di famiglia, ha dato vita a un percorso costellato di successi, aprendo nuovi locali e ottenendo prestigiosi riconoscimenti nel panorama gastronomico internazionale.

Oltre ad essere uno dei pionieri dei cuochi in televisione, Vissani è anche autore di diversi libri e volto amatissimo del piccolo schermo. Ha partecipato come ospite fisso a programmi di grande popolarità come Unomattina, Domenica In, Linea Verde e La Prova del Cuoco, contribuendo a portare l’arte culinaria nelle case degli italiani.

La visita a Diano Marina si è così trasformata in un piccolo evento, lasciando un ricordo indelebile tra gli ospiti e il personale dell’hotel: un incontro con uno dei grandi maestri della cucina italiana, capace di unire tradizione, passione e carisma in un solo piatto.