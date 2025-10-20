 / Cronaca

Ventimiglia, incidente stradale in via Chiappori: si alza in volo l'elisoccorso (Foto)

Sul posto anche Croce Verde Intemelia, automedica Alfa 3 e carabinieri

Mobilitazione di soccorsi, intorno alle sei e mezza del mattino, in via Ernesto Chiappori a Ventimiglia per un incidente stradale, al vaglio delle forze dell'ordine, che sembra aver coinvolto un pedone investito da un'auto.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i carabinieri, un'automedica Alfa 3, un'ambulanza della Croce Verde Intemelia e l'elicottero Grifo.

Il ferito, pare una donna di 25 anni che sembra aver riportato un trauma cranico, dopo le prime cure sul luogo dell'incidente, è stata trasportata dall'ambulanza in ospedale a Bordighera da dove è stata poi elitrasportata all'ospedale Santa Corona a Pietra Ligure.

Elisa Colli

