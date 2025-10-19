Triora, la Valle Argentina ricorda i caduti della Resistenza: “La memoria è un dovere, la pace una speranza” (foto)

Organizzata dall’ANPI di Arma-Taggia e Valle Argentina, si è svolta il domenica 19.10.2025 a Loreto (Triora) la commemorazione dei partigiani e dei caduti durante la resistenza in Valle Argentina, teatro di eccidi nazifascisti e di epiche battaglie contro i nazifascisti, in ricordo anche delle vittime civili a Molini di Triora e ad Andagna.



“La manifestazione – si spiega nel comunicato -, organizzata grazie all’impegno del Direttivo della Sezione ANPI di Arma-Taggia e Valle Argentina, è stata accompagnata dalle note delle chitarre del Prof. Colombo Panizzi, e ha visto la partecipazione di un pubblico solidale, numeroso e partecipe, fra cui la Presidente Provinciale dell’ANPI, Amelia Narciso. Tra gli esponenti politici presenti, l’assessore e Vice-Sindaco Giacomo Oliva per il Comune di Triora, il Presidente del Consiglio comunale Gianluca Ozenda per il Comune di Molini di Triora, il Sindaco di Taggia, Arch. Mario Conio, per il Comune di Taggia, il Vice Sindaco del Comune di Sanremo, Fulvio Fellegara, il Sindaco Mariano Bianchi e il Vice-Sindaco Antonella Bignone per il Comune di Montalto-Carpasio: tutti sono intervenuti per un breve, ma intenso e partecipato, saluto. Dopo la S. Messa, celebrata da Don Nuccio Garibaldi, e la deposizione della corona sul monumento ai caduti, Silvio Cermelli, Presidente della Sezione ANPI di Arma Taggia e della Valle Argentina, ha portato i saluti della Sezione Anpi. La cerimonia è conclusa con l’intervento del Prof. Nanni Perotto, oratore ufficiale. Nel corso di tutti gli interventi, è emersa la necessità di salvare il ‘ricordo’ e la ‘memoria’, onde evitare che la Storia possa essere riscritta in chiave revisionistica e non più antifascista, e la speranza di vivere in un mondo di pace. Gli interventi hanno ricordato i caduti della Resistenza, anche civili (come quelli di Molini di Triora), soffermandosi sul ricordo della grande figura del Comandante Vittò. In particolare, il Prof. Nanni Perotto ha tenuto un’orazione molto commovente, ricordando le vittime di Gaza, con particolare attenzione ai bambini uccisi e concludendo la sua orazione con le parole di Piero Calamandrei sull’importanza di tener viva la nostra Costituzione. In un clima sereno e partecipato, tutti i rappresentanti politici e delle Associazioni hanno condiviso l’auspicio che possa finalmente prevalere la pace, per porre fine a conflitti in corso".