A Sanremo l’ultima collettiva dell’anno: alla Galleria Bonbonniere omaggio al maestro Alberto Sanvitale

Alla Galleria d’arte “Bonbonniere” di corso Inglesi 3 a Sanremo si apre l’ultima collettiva del 2025, dedicata ai grandi maestri contemporanei. L’esposizione rende omaggio ad Alberto Sanvitale (1927-1999), artista dalla forte impronta figurativa che, con i suoi colori intensi e le sue composizioni armoniche, ha saputo raccontare fiori, paesaggi, nature morte e volti a lui cari con un tratto di grande sensibilità e un cromatismo inconfondibile.

La mostra presenta anche le sue ceramiche d’autore, che affiancano i dipinti per offrire un percorso completo nell’universo creativo di Sanvitale.

Accanto alle opere del maestro, la Galleria Bonbonniere ospita in permanenza artisti di rilievo nel panorama contemporaneo: Arianna Lagorio, Pietra Barrasso, Jeancharle’s Spina, Riccardo Cornaglia e Demian Divine, che con stili e linguaggi diversi contribuiscono a rendere la rassegna un punto di riferimento per l’arte sanremese.

La mostra è visitabile con orario invernale, dalle 16 alle 20, presso la Galleria Bonbonniere di Sanremo.