Calcio. La Sanremese vuole andare sul sicuro, arriva Fabio Fossati sulla panchina dei matuziani

Entro la serata arriverà l'annuncio ufficiale: sarà Fabio Fossati a prendere in mano le redini della Sanremese.
Dopo l'esonero di Davide Moro, la dirigenza matuziana vuole andare sul sicuro, puntando su un tecnico che nel corso degli anni ha saputo abbinare gioco e risultati.
Per Fossati sarà un ritorno nel calcio maschile, dopo la promozione in Seria A con il Genoa Women, ma anche nel girone A del campionato di Serie D (vinto ad Albissola) dopo l'esperienza agrodolce con l'Albenga. Al Riva gli ingauni furono protagonisti di una prima parte di stagione esaltante, ma condizionata dai primi scricchiolii societari.
Ora la nuova avventura nell'estremo ponente ligure, a partire dalla sfida in calendario domenica prossima, al Comunale, contro la Cairese.