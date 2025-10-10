Badalucco: sotto controllo l'incendio in località San Nicolò, andati via gli elicotteri e iniziata la bonifica (Foto e Video)

E' sotto controllo l'incendio boschivo divampato questo pomeriggio nella zona di San Nicolò a Badalucco, in Valle Argentina, interessando una discreta porzione di bosco situata nelle vicinanze di alcune abitazioni. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco, affiancate da volontari dell’antincendio boschivo, che hanno lavorato senza sosta per contenere le fiamme e proteggere le case più vicine. L’intervento si è rivelato complesso a causa della morfologia del terreno e del vento che ha alimentato il fronte del fuoco nelle prime ore dell’emergenza.

A supporto delle squadre a terra sono entrati in azione due elicotteri antincendio, che hanno effettuato numerosi lanci d’acqua dall’alto, contribuendo in modo decisivo al contenimento del rogo. Grazie al lavoro coordinato tra forze aeree e operatori a terra, la situazione è ora sotto controllo e l’incendio si trova in fase di bonifica. I Vigili del Fuoco stanno proseguendo le operazioni per spegnere gli ultimi focolai residui e mettere in sicurezza l’area, monitorando costantemente eventuali riprese del fuoco.