Energia e società: come orientarsi nella scelta del fornitore di energia

In un momento storico in cui le risorse energetiche sono al centro di tensioni internazionali cresce – e non solo per queste ragioni – l’attenzione a nuove modalità di consumo.

Lo sa bene l'Unione Europea che nel 2024 è riuscita a passare dalle parole ai fatti, producendo per la prima volta una quantità superiore di energia dalle fonti rinnovabili e mettendo maggiormente da parte i combustibili fossili.

Si tratta di un sorpasso storico e che potremmo definire per certi versi persino simbolico. Questo perché racconta molto sulla direzione in cui stiamo andando, o che perlomeno stiamo provando a percorrere.

Non basta però l'impegno delle istituzioni. Ecco perché la vera rivoluzione comincia da casa, adottando abitudini volte a un modo differente di consumare. E optando per un fornitore di energia al passo con i tempi.

Qual è la miglior offerta per la luce?

Consumare energia con un approccio volto al risparmio e all’efficientamento energetico? Oggi non è più un’utopia: risulta assolutamente possibile.

Basta scegliere il fornitore giusto: un aspetto che non dovrebbe essere mai trascurato in tutti quei momenti in cui si è alla ricerca della miglior offerta luce , quella che incide maggiormente sui consumi in bolletta in quanto strettamente correlata all'utilizzo dell'energia elettrica.

Consumare meglio permette infatti di avere un ritorno a 360°: economico, ambientale e persino di soddisfazione personale.

I piccoli gesti che fanno la differenza, insieme alla scelta del fornitore giusto

La scelta di un fornitore orientato all'efficienza è un passo fondamentale, seppur non l'unico, per ricercare un modo differente di consumare. Ecco alcuni piccoli gesti che possono fare la differenza:

prediligere la modalità standby quando si ha la necessità di avere a disposizione un dispositivo elettronico ma non lo si sta propriamente utilizzando;

quando si ha la necessità di avere a disposizione un dispositivo elettronico ma non lo si sta propriamente utilizzando; optare per lampadine come quelle a LED : performanti e a risparmio energetico;

: performanti e a risparmio energetico; monitorare il consumo dell'acqua , che è una risorsa preziosa da non dare mai per scontata;

, che è una risorsa preziosa da non dare mai per scontata; scegliere con attenzione infissi e tende , che permettono di ottimizzare la luminosità degli spazi e allo stesso tempo il comfort termico;

, che permettono di ottimizzare la luminosità degli spazi e allo stesso tempo il comfort termico; optare per elettrodomestici smart e con una classe energetica elevata. Il costo sarà sicuramente più elevato all'inizio ma verrà recuperato nel medio-lungo periodo, con vantaggi anche in termini di benessere abitativo.

Energia e consumi: uno sguardo all’Italia

La necessità di partire da casa, e dunque prima di tutto guardando se stessi, per quanto riguarda i consumi energetici non è qualcosa che risulta estraneo alla strategia energetica italiana.

Il Belpaese è impegnato a implementare la propria indipendenza energetica e lo sta facendo anche dando valore al proprio potenziale in termini di energie rinnovabili, in particolare per quanto riguarda la domanda elettrica.









Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.