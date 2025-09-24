Lions Club Bordighera Otto Luoghi inaugura l’anno sociale 2025/2026: solidarietà, salute e comunità al centro del programma (foto)

Venerdì 19 settembre il Lions Club Bordighera Otto Luoghi si è riunito presso la Reserve di Bordighera per inaugurare l’anno sociale 2025/2026 presieduto da Axl Roberto Ferrandini, un appuntamento che ha ufficializzato formalmente l’inizio delle attività del Club, Club che, in realtà, non ha mai smesso di svolgere la sua attività di servizio

"La serata ha avuto come cardine e fulcro - si spiega nella nota - la conferma e il consolidamento dell’amicizia fra i soci e gli ospiti presenti, legame fondamentale per il perseguimento e la riuscita degli obiettivi del Club, e la condivisione dei service in essere e in programma.

Saremo presenti alla Rievocazione del Circuito storico Storico automobilistico (27-28 settembre di Ospedaletti) dove riproporremo la raccolta degli occhiali da vista usati (siamo già stati presenti con la stessa finalità all’evento 'DRUM 100' il 27 luglio a Vallecrosia), che verranno poi selezionati e catalogati così da poter essere disponibili per chi vive un momento di difficoltà e ne ha la necessità, e domenica 28 al mattino verrà inoltre approntato un punto sanitario dove potranno essere misurate la pressione e la glicemia e potranno essere fornite informazioni medico sanitarie.

Abbiamo replicato il service 'Zaino sospeso' per la raccolta di materiale scolastico usato (zaini e astucci) e nuovo da consegnare ai servizi sociali di Vallecrosia per poter essere distribuito alle famiglie in difficoltà e con bambini in età scolare; sabato 6 settembre eravamo presenti, presso i giardini “Falcone e Borsellino e, con la partecipazione del Sindaco Perri e dell’amministrazione, abbiamo riunito quanto donato per consegnarlo ufficialmente.

Sabato 4 ottobre verrà consegnato al comune di Pigna un defibrillatore, presidio salvavita che sarà messo a disposizione della comunità, la presenza di questo dispositivo per un comune dell’entroterra ligure, considerando l’orografia del territorio e la conseguente maggiore difficoltà di accesso in tempi brevi dei mezzi di soccorso, potrà fare la differenza in caso di arresto cardiaco.

L’elenco non è ancora finito, ci saranno tanti altri appuntamenti e, punto focale di questo anno lionistico, in aprile verrà organizzato il 'Lions Day' evento annuale organizzato dai Lions Club per celebrare e promuovere il lionismo e le attività di servizio nella comunità. Durante il Lions Day, i club e i volontari incontrano la cittadinanza, informano sulle proprie iniziative, offrono servizi come la prevenzione sanitaria e dimostrano il loro impegno per migliorare le comunità e assistere chi è nel bisogno; per questo motivo, e non solo, il presidente Axl ha preso in prestito una frase di Fabrizio De Andrè 'per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti' come 'motto per le attività dell’anno' ed è stata subito coinvolta la Dottoressa Marina Gennaro che, presentata dalla dottoressa Mimma Espugnato de Chiara, è entrata a far parte del Club.

Continueremo a tenervi aggiornati, seguiteci anche su Instagram e Facebook (Lions Club Bordighera Otto Luoghi), a breve anche su TikTok".