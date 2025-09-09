Domani, mercoledì 10 settembre, alle 11 nella Sala della Trasparenza di Regione Liguria (piazza De Ferrari 1, piano terra), ci sarà la conferenza stampa di dei risultati della campagna screening per la diagnosi precoce delle maculopatie.
Interverranno, tra gli altri, l’assessore alla Sanità di Regione Liguria Massimo Nicolò, Massimo Ligustro, Presidente Comitato Macula e Paolo Durando, professore ordinario di Medicina del Lavoro Università degli studi di Genova.
In Breve
martedì 09 settembre
lunedì 08 settembre
sabato 06 settembre
venerdì 05 settembre
giovedì 04 settembre
Che tempo fa
Rubriche
Accadeva un anno fa
Attualità
Attualità
Eventi
Sanità | 09 settembre 2025, 10:53
Regione Liguria per la vista: domani la conferenza sui risultati della campagna screening per le maculopatie
Sanità, prevenzione e ricerca al centro dell’incontro nella Sala della Trasparenza con esperti e istituzioni
Domani, mercoledì 10 settembre, alle 11 nella Sala della Trasparenza di Regione Liguria (piazza De Ferrari 1, piano terra), ci sarà la conferenza stampa di dei risultati della campagna screening per la diagnosi precoce delle maculopatie.
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?