09 settembre 2025

Regione Liguria per la vista: domani la conferenza sui risultati della campagna screening per le maculopatie

Sanità, prevenzione e ricerca al centro dell’incontro nella Sala della Trasparenza con esperti e istituzioni

Domani, mercoledì 10 settembre, alle 11 nella Sala della Trasparenza di Regione Liguria (piazza De Ferrari 1, piano terra), ci sarà la conferenza stampa di dei risultati della campagna screening per la diagnosi precoce delle maculopatie.

Interverranno, tra gli altri, l’assessore alla Sanità di Regione Liguria Massimo Nicolò, Massimo Ligustro, Presidente Comitato Macula e Paolo Durando, professore ordinario di Medicina del Lavoro Università degli studi di Genova.

