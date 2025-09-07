CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, domenica 7 settembre 2025

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al cinema Centrale di Imperia

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

- THE CONJURING: IL RITO FINALE – ore 17.00 – 21.00 – di Michael Chaves - con Vera Farmiga, Patrick Wilson, Madison Lawlor, Ben Hardy, Elliot Cowan – Thriller/Horror – “Ed e Lorrain Warren, demonologi di professione, dopo aver affrontato tanti casi e aiutato tante persone decidono di ritirarsi a vita privata. Tuttavia prima di godersi il meritato riposo si ritroveranno ad affrontare un ultimo, terribile caso che metterà a repentaglio la loro stessa famigla. Il caso si trova in Pennsylvania, a casa degli Smurl, una famiglia che sta vivendo un vero e proprio incubo dopo essersi trasferiti nella nuova casa che hanno acquistato. Ed e Lorraine indagano e Lorraine si rende subito conto che la famiglia è piagata da un'entità demoniaca estremamente potente, un demone che i coniugi Warren hanno già incontrato nel passato, quando erano giovani e inesperti. Un demone che gli è sfuggito perchè scapparono per salvarsi la vita. Quest'entità malefica ha preso di mira gli Smurl, ma la sua vendetta è contro i Warren che stavolta si dovranno confrontare con un potere diabolico intento a ogni costo a torturarli e ucciderli. Questo è l'ultimo caso dei Warren e dovranno lottare con tutte le loro forze per sconfiggere il male, sopravvivere e salvare la loro famiglia e la famiglia Smurl...”

Voto della critica: ***

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

- TROPPO CATTIVI 2 – ore 15.30 - 17.30 - 21.30 – di Pierre Perifel, JP Sans – Animazione – “Wolf, Shark, Piranha, Tarantula e Snake - ovviamente un lupo, uno squalo, un pesce predatore, un ragno velenoso e un serpente - uniscono le forze in una missione (forse) impossibile: quella di condurre una vita onesta, facendo dimenticare a mondo le malefatte combinate in passato, e meritandosi il nuovo nome di Troppo Buoni. Ma la società non riconosce le loro encomiabili intenzioni e anzi, li incolpa di qualunque delitto arrivi agli onori (si fa per dire) della cronaca. In particolare vengono accusati di essere responsabili dell'entrata in scena di un nuovo cattivo, il Bandito Fantasma, imprendibile ladro di artefatti. La banda troverà due insolite alleate nella Governatrice Diane, che ha anche lei un passato criminale, e nella Commissaria, l'unico essere umano (nel senso che non è un animale antropomorfizzato come gli altri personaggi) a frequentare assiduamente il gruppo...”

Voto della critica: ****

Roof 1 (tel. 0184 506060)

- MATERIAL LOVE – ore 16.45 - 19.00 - 21.15 – di Celine Song - con Dakota Johnson, Chris Evans, Pedro Pascal, Zoe Winters, Marin Ireland - Commedia – “New York City, oggi. Lucy è una ‘combina coppie’: il suo lavoro è quello di abbinare fra di loro i single in base a determinati parametri, che hanno a che fare prevalentemente con la condizione socio-economica e l'appetibilità fisica delle due persone coinvolte. Durante la festa di matrimonio di una coppia formata da Lucy la donna rivede John, l'uomo con cui aveva condiviso una grande storia d'amore ma che ha lasciato perché, da attore squattrinato, lui non poteva darle le comodità che lei esigeva - e infatti al matrimonio fa ancora il cameriere. Nella stessa circostanza, seduta al tavolo dei single, Lucy si imbatte anche in Harry, che secondo i suoi parametri professionali è "un unicorno": super ricco, affascinante, educato, spiritoso e intenzionato ad avere una relazione seria. Da quel momento Lucy sarà divisa fra due uomini che rappresentano per lei anche due possibilità opposte di futuro...”

Voto della critica: ***



Roof 2 (tel. 0184 506060)

- UNA SORELLINA PER PEPPA PIG – ore 16.45 - 18.00 – di Gretchen Mallorie - Animazione – “Alla famiglia Pig - Peppa, Papà, Mamma e il fratellino George - si aggiunge un nuovo elemento. Una notizia che, come è facile immaginare, porta scompiglio: Peppa e George sono sovraeccitati, i genitori decidono di ampliare la casa e perfino di cambiare l'auto. Quando infine la sorellina nasce, resta da scegliere il nome, e Peppa, dopo qualche esitazione, opta per Evie...”

Voto della critica: ***

Roof 3 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- TUTTA COLPA DEL ROCK – ore 17.30 – di Andrea Jublin - con Pasquale Petrolo, Maurizio Lastrico, Stefano Roberto Belisari, Valerio Aprea - Commedia – “Bruno è un ex chitarrista rock caduto in disgrazia, bugiardo patologico, egoista, vanesio e padre assente. Dopo una sequenza di errori tragicomici finisce in carcere. Sembra che abbia toccato il fondo e, invece, proprio nel luogo più costrittivo che esista, nasce per lui un'occasione imprevista: fondare una band con altri detenuti per partecipare al Roma Rock Contest e vincere i soldi necessari a mantenere una promessa fatta alla figlia Tina: portarla negli USA per un leggendario ‘Rock Tour’. Intorno a lui si raccoglie un gruppo di improbabili musicisti reclusi: Roberto (Maurizio Lastrico), il suo compagno di cella e padre affettuoso; Osso, un gigante minaccioso eppure fragile; il Professore, un intellettuale schivo e silenzioso; Eva, una batterista sui generis e K Bone, un ex-trapper che si trasforma in penna e vero spirito trainante della band. Tra momenti comici, scontri e legami inaspettati, la musica diventa un'occasione di rinascita, amicizia e riscatto...”

Voto della critica: ***

- LAST BREATH – ore 19.30 - 21.30 – di Alex Parkinson - con Woody Harrelson, Simu Liu, Finn Cole, Cliff Curtis, Mark Bonnar - Drammatico/Thriller – “L'incredibile storia vera di Chris Lemons, sommozzatore commerciale, che dopo uno strano incidente rimane intrappolato sul fondo del Mare del Nord. Con solo 10 minuti di ossigeno d'emergenza a disposizione e un'unica speranza di salvataggio a più di mezz'ora di distanza, il film segue l'impossibile lotta per la sopravvivenza di un uomo a 300 piedi sott'acqua, mentre in superficie i suoi colleghi lottano contro una terribile tempesta, nel disperato tentativo di riportarlo indietro vivo...”

Voto della critica: ***

Roof 4 (tel. 0184 506060)

- ELISA – ore 17.15 - 19.30 - 21.30 – di Leonardo Di Costanzo - con Barbara Ronchi, Roschdy Zem, Diego Ribon, Valeria Golino, Roberta Da Soller - Drammatico – “Elisa, una ragazza di buona famiglia è in carcere da 10 anni per avere ucciso brutalmente la sorella. I suoi ricordi confusi si chiariscono nell'incontro con il criminologo Alaoui, che conduce uno studio sui delitti in famiglia. La verità che emerge per Elisa è sconvolgente. Un dolore che forse è l'inizio di una redenzione...”

Voto della critica: ***

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- UN FILM FATTO PER BENE – ore 17.15 - 19.15 – di Franco Maresco - con Carmelo Bene - Documentario – “Le riprese del film di Franco Maresco su Carmelo Bene vengono bruscamente interrotte dopo l'ennesimo incidente sul set. A staccare la spina è il produttore Andrea Occhipinti, esasperato dai ciak infiniti e dai ripetuti ritardi. Dal canto suo, il regista di Belluscone e La mafia non è più quella di una volta accusa la produzione di ‘filmicidio’, facendo poi perdere le sue tracce. A cercare di ricucire lo strappo è un amico di Maresco, Umberto Cantone, che chiama a testimoni tutti coloro che hanno partecipato all'impresa, in un'indagine che è l'occasione per ripercorrere la personalità e le idee dell'autore più corrosivo e apocalittico del cinema italiano. E se intanto, lontano da tutto e da tutti, Maresco stesse ultimando il suo film, diventato ‘il solo modo per dare forma alla rabbia e all'orrore che provo per questo mondo di merda’?...”

Voto della critica: ****

- WEAPONS – ore 21.30 – di Zach Cregger - con Josh Brolin, Julia Garner, Benedict Wong, Alden Ehrenreich, Amy Madigan - Drammatico/Horror – “Quando tutti i bambini di una stessa classe, tranne uno, scompaiono misteriosamente nella stessa notte esattamente alla stessa ora, l'intera comunità si ritrova a interrogarsi su chi - o cosa - sia responsabile della loro sparizione...”

Voto della critica: ***

Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

- I PUFFI – ore 17.00 - 19.00 - 21.00 – di Chris Miller (II), Matt Landon - con le voci di Paolo Bonolis, Luca Laurenti - Animazione – “Al Villaggio dei Puffi tutti hanno un nome, che indica un talento o una caratteristica: Quattrocchi, Forzuto, Panettiere, Tontolone, Dottore, Brontolone, Inventore, Vanitoso, Mimetico, Preoccupato, oltre naturalmente al Grande Puffo e la Puffetta, il cui tratto saliente è sempre stato di essere l'unica femmina del gruppo. C'è persino un puffo Effetti Speciali che sottolinea visivamente ogni momento topico. Solo un puffo è ancora Senza Nome, e per questo si sente emarginato e inutile. Ma un incontro casuale con il Libro Magico gli conferirà poteri unici che lo aiuteranno a guidare un'impresa indispensabile: salvare il Grande Puffo rapito da Rasamella, il fratello ancora più cattivo del Mago Gargamella. In realtà Rasamella vuole mettere le mani propri sul Libro Magico, che il Grande Puffo aveva nascosto nel Villaggio a insaputa degli strani ometti blu...”

Voto della critica: ***

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

- ENZO – ore 16.30 - 20.45 – di Robin Campillo - con Pierfrancesco Favino, Élodie Bouchez, Malou Khebizi, Vladislav Holyk, Nathan Japy - Drammatico – “Enzo ha 16 anni e ha abbandonato gli studi per imparare a fare il muratore. I genitori altoborghesi non si capacitano della scelta del figlio, tanto più che suo fratello maggiore Victor è invece uno studente modello che aspira ad entrare in una delle università più prestigiose di Parigi. Sul luogo di lavoro Enzo incontra Vlad e Miroslav, due ucraini che presto verranno chiamati ad arruolarsi nel conflitto con la Russia. Enzo preferisce di gran lunga la loro compagnia a quella degli amici secchioni di Victor, per non parlare di quella dei suoi genitori totalmente avulsi alla realtà che li circonda, in particolare il padre italiano Paolo che gli fa continuamente il terzo grado sulle sue intenzioni future. L'attrazione per Vlad è anche sessuale e sentimentale: per Enzo è necessaria, per Vlad pericolosa...”

Voto della critica: ****

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Doppia Programmazione

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Doppia Programmazione

- I ROSES – ore 20.45 – di Jay Roach - con Olivia Colman, Benedict Cumberbatch, Kate McKinnon, Andy Samberg, Ncuti Gatwa - Drammatico – “Sulla carta i Roses sono una famiglia modello. Theo è un architetto famoso, Ivy la fantasiosa chef di un ristorante, hanno due figli e la loro vita sembra scorrere per il meglio. Finché l'ultima monumentale creazione di Theo crolla davanti agli occhi di tutti, mentre il ristorante di Ivy diventa di colpo virale e, di lì a breve, super affollato. Equilibri, ritmi di vita e ruoli di potere si ribaltano, e la coppia entrerà sempre più in crisi fino a trasformare il matrimonio in un campo di battaglia, fatto di ripicche, battute al vetriolo, invidie, gelosie, litigate feroci e dispetti sempre più letali...”

Voto della critica: ***

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- MATERIAL LOVE – ore 17.00 - 20-45 – di Celine Song - con Dakota Johnson, Chris Evans, Pedro Pascal, Zoe Winters, Marin Ireland - Commedia – “New York City, oggi. Lucy è una ‘combina coppie’: il suo lavoro è quello di abbinare fra di loro i single in base a determinati parametri, che hanno a che fare prevalentemente con la condizione socio-economica e l'appetibilità fisica delle due persone coinvolte. Durante la festa di matrimonio di una coppia formata da Lucy la donna rivede John, l'uomo con cui aveva condiviso una grande storia d'amore ma che ha lasciato perché, da attore squattrinato, lui non poteva darle le comodità che lei esigeva - e infatti al matrimonio fa ancora il cameriere. Nella stessa circostanza, seduta al tavolo dei single, Lucy si imbatte anche in Harry, che secondo i suoi parametri professionali è "un unicorno": super ricco, affascinante, educato, spiritoso e intenzionato ad avere una relazione seria. Da quel momento Lucy sarà divisa fra due uomini che rappresentano per lei anche due possibilità opposte di futuro...”

Voto della critica: ***

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- BOLERO – ore 18.45 - 21.00 – di Anne Fontaine - con Raphaël Personnaz, Doria Tillier, Jeanne Balibar, Emmanuelle Devos, Vincent Perez - Biografico – “Il francese Maurice Ravel è un ragazzo con un orecchio speciale, che percepisce la musica ovunque, anche nei rumori meccanici di una fabbrica. La vita sulle prime non sembra sorridergli, viene escluso dal Prix de Rome per l'ennesima volta, si infortuna per via di una distrazione, tuttavia fa incontri che segneranno la sua vita e la sua carriera, come quello con Ida Rubinstein, Marguerite Long, Misia Sert e anche con l'America, dove conosce il jazz. Da una parte c'è il lavoro forsennato per la composizione definitiva del Boléro, dall'altra l'incombere della malattia neurologica, nel mezzo un processo creativo geniale, eppure profondamente distruttivo...”

Voto della critica: ***

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Doppia Programmazione

- I ROSES – ore 18.45 - 21.00 – di Jay Roach - con Olivia Colman, Benedict Cumberbatch, Kate McKinnon, Andy Samberg, Ncuti Gatwa - Drammatico – “Sulla carta i Roses sono una famiglia modello. Theo è un architetto famoso, Ivy la fantasiosa chef di un ristorante, hanno due figli e la loro vita sembra scorrere per il meglio. Finché l'ultima monumentale creazione di Theo crolla davanti agli occhi di tutti, mentre il ristorante di Ivy diventa di colpo virale e, di lì a breve, super affollato. Equilibri, ritmi di vita e ruoli di potere si ribaltano, e la coppia entrerà sempre più in crisi fino a trasformare il matrimonio in un campo di battaglia, fatto di ripicche, battute al vetriolo, invidie, gelosie, litigate feroci e dispetti sempre più letali...”

Voto della critica: ***

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Legenda - Giudizi della critica film in da

1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da www.mymovies.it