Bordighera: tornano gli appuntamenti autostima di Noy4You

Dopo la pausa estiva riprendono i Laboratori dell’Autostima promossi dall’Associazione NOI4YOU di Bordighera.

L’evento segna l’inizio di un ciclo di incontri che abbineranno le ferite dell’anima (abbandono, rifiuto, tradimento, umiliazione, ingiustizia) a vini scelti per la loro storia, il loro carattere e la loro capacità simbolica.

Un ponte tra psicologia e cultura enologica, tra terapia e piacere sensoriale.

Tema del mese di settembre: Il vino che cura l’anima: costellazioni familiari e degustazione in un evento unico. Un incontro innovativo e profondo che unisce psicologia, spiritualità e cultura enologica.

La Dott.ssa Patrizia Sciolla, psicoterapeuta familiare, ipnotista ed esperta in Costellazioni Familiari, guiderà i partecipanti in un viaggio interiore alla scoperta della ferita dell’abbandono, una delle esperienze emotive più dolorose e comuni nella vita di ognuno di noi.

Attraverso le Costellazioni Familiari, i presenti potranno esplorare le proprie radici affettive, riconoscere le memorie di solitudine e perdita, e aprirsi a nuove immagini di riconnessione e appartenenza.

A rendere l’esperienza ancora più intensa sarà la degustazione di un vino simbolico: la Tintilia del Molise. Un vitigno antico, dimenticato e abbandonato per secoli, oggi rinato e riscoperto.

Un calice che diventa metafora di resilienza, memoria e trasformazione: un vino che ha conosciuto l’abbandono e che ora si offre come testimone di rinascita.