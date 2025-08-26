 / Cronaca

Cronaca | 26 agosto 2025, 17:00

Paura sull’A10, auto in fiamme vicino alla barriera di Ventimiglia: nessun ferito, 3km di coda verso la Francia

L’incendio è divampato nel primo pomeriggio: la vettura è andata completamente distrutta. Vigili del fuoco sul posto

Attimi di tensione oggi pomeriggio sull’A10 Genova-Ventimiglia, dove una vettura ha preso fuoco poco prima della barriera autostradale di Ventimiglia, in direzione Francia.

L’incendio si è sviluppato nel primo pomeriggio e in pochi minuti ha avvolto completamente l’auto. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area. Fortunatamente non si registrano feriti.

Le operazioni di spegnimento e di rimozione del mezzo hanno causato disagi al traffico: si sono formati circa tre chilometri di coda verso il confine francese, con rallentamenti che si sono progressivamente ridotti al termine dell’intervento.

La situazione è ora tornata alla normalità, ma l’episodio ha creato momenti di paura tra gli automobilisti in transito.

Andrea Musacchio

