CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, mercoledì 13 agosto 2025

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al Tabarin del cinema Centrale di Sanremo

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

- LA FAMIGLIA LEROY – ore 17.00 - 21.15 – di Florent Bernard. Un film con Charlotte Gainsbourg, José Garcia, Lily Aubry, Lyes Salem, Luis Rego - Commedia – “Sandrine Leroy comunica al marito Christophe di voler divorziare. I loro figli saranno presto abbastanza grandi da lasciare la casa. In un ultimo tentativo tanto audace quanto inverosimile, Christophe organizza un fine settimana per salvare il suo matrimonio: un viaggio attraverso i luoghi chiave della storia della loro famiglia. Un viaggio spensierato, ma che alla fine non sarà facile...”

Voto della critica: ***

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- I FANTASTICI QUATTRO: GLI INIZI – ore 17.00 – 21.00 – di Matt Shakman - con Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn, Ebon Moss-Bachrach, Ralph Ineson – Azione/Avventura/Commedia/Fantascienza – “La storia è ambientata in un mondo dal look retro-futuristico perchè l'azione si svolge negli anni '60, nella Grande Mela, in classico stile Marvel. Vediamo come la famiglia dei Fantastici 4, composta da Reed Richards, Sue Storm e suo fratello Johnny e Ben Grimm, cerca di bilanciare la vita pubblica di eroi impegnati a difendere i civili, con quella privata. La situazione si complica con l'arrivo di un nemico implacabile e mostruoso: Galactus, una sorta di divinità spaziale che si nutre di interi pianeti e che viene annunciato dal suo enigmatico araldo: Silver Surfer...”

Voto della critica: ***

- UNA PALLOTTOLA SPUNTATA – ore 19.15 – di Akiva Schaffer - con Liam Neeson, Pamela Anderson, Malik Jubal, Kevin Durand, Paul Walter Hauser - Commedia – “Una Pallottola Spuntata, il film diretto da Akiva Schaffer, segue le disavventure di Frank Drebin Jr. (Liam Neeson), il figlio del leggendario detective Frank Drebin, protagonista dei film della trilogia Una pallottola spuntata...”

Voto della critica: ***

Roof 1 (tel. 0184 506060)

Chiuso



Roof 2 (tel. 0184 506060)

Chiuso

Roof 3 (tel. 0184 506060)

Chiuso

Roof 4 (tel. 0184 506060)

Chiuso

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- WEAPONS – ore 17.00 - 19.15 – di Zach Cregger - con Josh Brolin, Julia Garner, Benedict Wong, Alden Ehrenreich, Amy Madigan - Drammatico/Horror – “Quando tutti i bambini di una stessa classe, tranne uno, scompaiono misteriosamente nella stessa notte esattamente alla stessa ora, l'intera comunità si ritrova a interrogarsi su chi - o cosa - sia responsabile della loro sparizione...”

Voto della critica: ***

- JURASSIC WORLD - LA RINASCITA – ore 21.30 – di Gareth Edwards - con Jonathan Bailey, Scarlett Johansson, Mahershala Ali, Rupert Friend, Manuel Garcia-Rulfo - Azione/Avventura/Fantascienza – “La vicenda è collocata cinque anni dopo gli eventi di Jurassic World Dominion ed è ormai chiaro che lo sviluppo attuale dell'ambiente non è favorevole alla vita dei dinosauri. Quelli rimasti in vita si sono raggruppati nelle regioni equatoriali, che hanno ancora un clima e un ambiente simile a quello in cui erano vissuti nel passato. Zora Bennett è un'esperta in operazioni clandestine, e viene ingaggiata per lavorare con il Dr. Henry Loomis, un paleontologo, e il team leader Duncan Kincaid. La missione è top secret: quella di raccogliere materiale genetico dalle tre creature più grandi che vivono nella biosfera tropicale. Questo DNA è la chiave per una sostanza che si sta sviluppando per assicurare la sopravvivenza della razza umana. Mentre si trovano sul posto, la squadra di Zora viene in contatto con una famiglia che ha avuto un incontro ravvicinato con dei dinosauri, e si ritrovano così dispersi e bloccati su un'isola. La situazione prende una brutta piega e, durante lo svolgersi degli eventi, verrà svelato un segreto terrificante...”

Voto della critica: ****

Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

- QUEL PAZZO VENERDÌ, SEMPRE PIÙ PAZZO – ore 17.30 - 19.30 - 21.30 – di Nisha Ganatra - con Jamie Lee Curtis, Lindsay Lohan, Julia Butters, Sophia Hammons, Mark Harmon - Commedia – “Sono passati venti anni ma Tess e Anna continuano a fare quello che hanno sempre fatto, con giusto un salto generazionale di mezzo: la prima da madre è diventata nonna, la seconda da figlia ora occupa il posto di madre. Harper, questo il nome della nuova teenager che scuote le fondamenta della famiglia Coleman, va al liceo, fa surf ed è costantemente in rotta con Lily, ragazza inglese che studia nella sua stessa scuola nonché figlia del futuro sposo della madre, Eric. Quando i genitori devono decidere se restare a Los Angeles o trasferirsi a Londra, avviene un nuovo scambio di anime: ma stavolta sono Tess e Anna a ritrovarsi nei corpi di Lily e Harper...”

Voto della critica: ***

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Chiuso

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Chiuso

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Chiuso

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- LE ASSAGGIATRICI – ore 21.15 – di Silvio Soldini - con Elisa Schlott, Max Riemelt, Alma Hasun, Nicolo Pasetti, Marco Boriero - Drammatico – “Rosa Sauer, insieme ad altre sei donne, viene costretta per anni a sedere a tavola per assaggiare il cibo destinato ad Adolf Hitler con lo scopo di verificare che non sia avvelenato. Tra le sette donne, che ogni giorno potrebbero perdere la vita, si intrecciano rapporti che implicano sia la solidarietà che il possibile tradimento...”

Voto della critica: ***



SAN BARTOLOMEO AL MARE



Arena Smeraldo (0183 406863)

- LILO & STITCH – ore 21.30 – di Dean Fleischer-Camp - con Maia Kealoha, Chris Sanders, Sydney Agudong, Zach Galifianakis, Billy Magnussen – Avventura/Azione – “Una solitaria bambina hawaiana di nome Lilo, sorellina di Nani, stringe un forte legame di amicizia con un alieno a cui dà il nome Stitch credendo si tratti di un cane. In realtà l'esperimento 626 è stato creato dallo strambo scienziato Jumba Jookiba come arma di distruzione. Ora che Stitch è giunto sulla terra per sfuggire al controllo del suo creatore dovrà vedersela sia con gli umani che con gli alieni che lo inseguono...”

Voto della critica: ***

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- ARAGOSTE A MANHATTAN – ore 18.30 - 21.00 – di Alonso Ruizpalacios - con Raúl Briones, Rooney Mara, James Waterston, Oded Fehr, John Pyper Ferguson - Drammatico – “La storia si dipana tra i fornelli di un ristorante della Grande Mela, dove convergono - e lavorano insieme - chef e staff di diverse culture. Julia è una giovane cameriera americana. Julia e Pedro sono innamorati, ma quando Julia scopre di essere incinta, è decisa ad abortire poichè in questo momento della sua vita non può sostenere una gravidanza. Pedro, di origini messicane, ama Julia e la rispetta, ma allo stesso tempo cerca di convincerla a non interrompere la gravidanza, immaginando per loro e per questo futuro bambino, un futuro diverso, una realtà dove finalmente potrà ottenere il tanto agognato permesso di soggiorno (quasi nelle sue mani) e dove costruire con Julia una famiglia. Tuttavia le cose prendono una piega imprevista quando si scopre che la cassaforte del ristorante è stata forzata e durante l'arco di tempo di un solo giorno, le vite di tutti quelli che lavorano al ristorante saranno messe alla prova...”

Voto della critica: ****

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Chiuso

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Chiuso



