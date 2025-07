CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, lunedì 28 luglio 2025

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film all'Ariston di Sanremo e alla Sala 1 dell'Imperia di Oneglia

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

- I FANTASTICI QUATTRO: GLI INIZI – ore 17.00 – 21.00 – di Matt Shakman - con Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn, Ebon Moss-Bachrach, Ralph Ineson – Azione/Avventura/Commedia/Fantascienza – “La storia è ambientata in un mondo dal look retro-futuristico perchè l'azione si svolge negli anni '60, nella Grande Mela, in classico stile Marvel. Vediamo come la famiglia dei Fantastici 4, composta da Reed Richards, Sue Storm e suo fratello Johnny e Ben Grimm, cerca di bilanciare la vita pubblica di eroi impegnati a difendere i civili, con quella privata. La situazione si complica con l'arrivo di un nemico implacabile e mostruoso: Galactus, una sorta di divinità spaziale che si nutre di interi pianeti e che viene annunciato dal suo enigmatico araldo: Silver Surfer...”

Voto della critica: ***

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

- JURASSIC WORLD - LA RINASCITA – ore 17.15 - 21.15 – di Gareth Edwards - con Jonathan Bailey, Scarlett Johansson, Mahershala Ali, Rupert Friend, Manuel Garcia-Rulfo - Azione/Avventura/Fantascienza – “La vicenda è collocata cinque anni dopo gli eventi di Jurassic World Dominion ed è ormai chiaro che lo sviluppo attuale dell'ambiente non è favorevole alla vita dei dinosauri. Quelli rimasti in vita si sono raggruppati nelle regioni equatoriali, che hanno ancora un clima e un ambiente simile a quello in cui erano vissuti nel passato. Zora Bennett è un'esperta in operazioni clandestine, e viene ingaggiata per lavorare con il Dr. Henry Loomis, un paleontologo, e il team leader Duncan Kincaid. La missione è top secret: quella di raccogliere materiale genetico dalle tre creature più grandi che vivono nella biosfera tropicale. Questo DNA è la chiave per una sostanza che si sta sviluppando per assicurare la sopravvivenza della razza umana. Mentre si trovano sul posto, la squadra di Zora viene in contatto con una famiglia che ha avuto un incontro ravvicinato con dei dinosauri, e si ritrovano così dispersi e bloccati su un'isola. La situazione prende una brutta piega e, durante lo svolgersi degli eventi, verrà svelato un segreto terrificante...”

Voto della critica: ****

Roof 1 (tel. 0184 506060)

Chiuso



Roof 2 (tel. 0184 506060)

Chiuso

Roof 3 (tel. 0184 506060)

Chiuso

Roof 4 (tel. 0184 506060)

Chiuso

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

Chiuso

Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

Chiuso



IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Chiuso

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

- SO COSA HAI FATTO – ore 21.30 – di Jennifer Kaytin Robinson, Elisha Christian - con Madelyn Cline, Chase Sui Wonders, Jonah Hauer-King, Tyriq Withers, Sarah Pidgeon - Thriller – “Dopo aver causato un incidente d'auto mortale, cinque amici nascondono il loro coinvolgimento e fanno un patto per mantenere il segreto evitando di affrontare le conseguenze. Un anno dopo, il loro passato torna a tormentarli e sono costretti a confrontarsi con una terribile verità: qualcuno conosce quello che hanno fatto l'estate precedente ed è deciso a vendicarsi. Gli amici, perseguitati uno a uno da un assassino, scoprono che è tutto già successo in passato e si rivolgono a due sopravvissuti del leggendario ‘Massacro di Southport’ del 1997 per chiedere aiuto...”

Voto della critica: ***

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- ELIO – ore 21.00 – di Adrian Molina, Madeline Sharafian, Domee Shi - con le voci di Alessandra Mastronardi, Adriano Giannini, Lucio Corsi, Neri Marcorè, Zoe Saldana - Animazione – “Elio, un ragazzo con una fervida immaginazione, si ritrova inavvertitamente teletrasportato nel Comuniverso, un'organizzazione interplanetaria con rappresentanti di galassie lontane. Identificato per errore dal resto dell'universo come ambasciatore della Terra e completamente impreparato a questo tipo di pressione, Elio deve stringere nuovi legami con eccentriche forme di vita aliene, sopravvivere a una serie di prove straordinarie e scoprire in qualche modo chi è veramente destinato a essere...”

Voto della critica: ****



SAN BARTOLOMEO AL MARE



Arena Smeraldo (0183 406863)

Chiuso

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

Chiuso

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Chiuso

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Chiuso



