Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 20 luglio, in Riviera e Côte d'Azur

Concerti dei 'Sheldon & The Rollin’cats' in piazza Marconi a Ceriana

DOMENICA 20 LUGLIO

SANREMO

9.00. Gonfiabili sul Solettone di Piazza Colombo fino al 7 settembre



13.00. Ultimo giorno del Torneo Poker DSO. Sale del Casinò municipale (più info)

15.00. Festa ‘Radice’ (2ª edizione) dedicata a famiglie e bambini a cura di Talea Associazione Culturale. Località San Romolo



16.00. 23° Incontro a Monte Bignone a cura del gruppo ‘I Love Monte Bignone’ insieme ad altre associazioni presso la chiesetta dedicata alla Madonna del Carmelo con Santa Messa celebrata da Don Antonio Robu. Al termine rinfresco

16.30-21.30. ‘Non ha l'età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976’: esposizione fotografica curata dal critico televisivo Aldo Grasso che celebra le edizioni storiche del Festival di Sanremo, quando la kermesse si svolgeva ancora al Casinò di Sanremo, prima del trasferimento al Teatro Ariston nel 1977 (da martedì a sabato h 10.30/13.00-16.30/21.30, domenica e lunedì h 16.30/21.30). Sala Incontri Teatro Ariston, fino al 14 ottobre (info e acquisto biglietti a questo link)



17.00. Arrivo MTB Transalp 2025 ‘La Via del Sale’ sul Lungomare Salvo d’Acquisto

17.00-22.00. ‘Viaggi Onirici’: mostra personale di pittura di Arianna Lagorio. Galleria d'Arte Bonbonniere, corso Inglesi 3 (fronte casinò)

17.30-23.30. Mostra collettiva ‘Oltre il paesaggio’ degli artisti Luca Granato e Mattia Ciaf. Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 10 agosto

19.45. ‘Folies Royal 2025’: serate esclusive a bordo piscina con una selezione musicale sempre diversa: jazz elegante, soft rock e pop internazionale, raffinati set acustici, melodie classiche e moderne, voci soul. Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391 (per leggere la programmazione cliccare questo link)

20.00. Festeggiamenti di Sant'Anna a Coldirodi a cura della Famija Culantina: musica dal vivo, balli, teatro, sport e divertimento per grandi e piccini + carne alla piastra con salsiccia e rostelle, pesce spada, la splendida capra e fagioli, condiglione e patate fritte, dolci + servizio bar presso il Campo di Basket. Luoghi vari, fino al 2 agosto, info 324 80 13 298 (il programma a questo link)

21.00. Concerto Tributo a Lucio Battisti dei Nuovi Solidi. Pian di Nave

IMPERIA

11.00. ‘Dj Gray Show’, spettacolo di e con Daniele Romano. artista milanese del Collettivo Clown, adatto a tutte le età + visita accompagnata al museo alle ore 12. Villa Grock, via Fanny Roncati, info e prenotazioni https://villagrock.imperiamusei.it/dj-grey-show

14.00-18.00. Mostra ‘Gabriele Maquignaz | BIG BANG’ curata da Guido Folco. Spazio espositivo di Villa Faravelli M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea, fino all’11 settembre (giovedì e venerdì 10/13; sabato 10/13 e 14/18; domenica 14/18), info 0183 297927

15.00-22.00. Mostra Fotografica ‘60 anni di Click. Un uomo in viaggio’ di Stefano Sivieri. Museo Navale, fino al 31 luglio (martedì e mercoledì 10/13, venerdì, sabato e domenica 15/22)



15.00-18.00. ‘Recupero Riciclo’: mostra personale di Ginevra Bellini a cura di Thea Federica Zacherl. Villa Biener, via Fossati 80, località Moiano (da giovedì a domenica fino al 10 agosto)



21.15. ‘Estate sotto l'Arco’: spettacolo di Alessandro Manera dal titolo ‘In ti nosci ricordi... in tu nosciu cö’, cento anni dalla nascita di Giuseppe Manera. Evento a cura del Circolo Parasio. Piazza Pagliari 4 (offerta minima 5 euro, raccolta fondi per restauro pianoforte storico Ronisch)

VENTIMIGLIA

9.00. 10ª edizione della Giornata del Bambino: escursioni in barca per bambini 6-12 anni tra il Circolo Nautico Intemelio e Capo Mortola. Evento a cura del Circolo Nautico Intemelio



10.00-13.00. Mostra fotografica dal titolo ‘Ventimiglia: da confine a comunità’ costituita da una selezione di foto tratte dal progetto ‘(YOU) Leave me alone’ del fotografo Davide Primerano. Sala Squarciafichi al piano terra del Forte dell’Annunziata, fino al 27 luglio (dal martedì al sabato 9/12-15/17, domenica 10/13)



10.00. Mostra ‘Astrazione Geometrica’ dedicata all’artista monegasco Stéphane Chavanis, Isola pedonale di via Ruffini, fino al 21 settembre



18.00. Per la rassegna ‘Incontri in Giardino’, presentazione libro ‘A Thousand Miles Away. Storie di migranti e migrazioni in 100 foto’ (ed. Zona) con Beppe Ameglio. Chitarra e canto a cura di Carlo Ormea. Letture di M. Lanteri e M. Tandurella. Giardino della SPES, Corso Limone Piemonte 63, ingresso libero e gratuito

20.30. Il Cielo dal Paradiso Terrestre: visita serale ai giardini e con l'arrivo del buio osservazioni astronomiche dalla terrazza della Villa Hanbury. Ingresso 15 euro, ridotto (6/14 anni) 10 euro, prenotazione obbligatoria Coop. Omnia 0184 229507

21.00-23.00. Esposizione dell'artista Kevin Flynn ‘Dalla terra alla luce’. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’, Via Verdi 41, fino al 27 luglio (martedì, mercoledì e giovedì h 9/12.30-15/17, venerdì h 9/12.30- 21/23, sabato h. 9/12.30, domenica h 21/23)



21.00-23.00. Apertura serale del Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ il venerdì e la domenica fino al 31 agosto. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’. Via Verdi 41



21.00. Baby Dance Disco del Gruppo musicale Oasi Latina. Belvedere Resentello

21.00. Concerto Antonio Vivaldi Sinfonie sacre, Sonate e rari Concerti. Evento a cura dell'Ass. Musicale Antonio Vivaldi. Centro Polivalente S. Francesco



21.00. Per la rassegna ‘Confini: 10 anni di volti, voci e solidarietà’, proiezione gratuita del film ‘La storia di Souleymane’, di Boris Lojkine, presentato al Festival di Cannes del 2024 e accolto trionfalmente con il Premio della Giuria e il Premio al miglior attore per Abou Sangare. Terrazza panoramica del Forte dell’Annunziata

VALLECROSIA



11.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Lungomare Marconi, fino al 31 agosto



18.30-22.30. Mercatino solidale nel cortile dell'oratorio della parrocchia di San Rocco



20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach, Lungomare Marconi

BORDIGHERA

8.50. Programma di animazione estiva ‘Bordighera Sun&Fun’: Risveglio muscolare alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino a lunedì 1° settembre

19.00. ‘Inside Monet VR Experience’: mostra ‘en plein air’ dedicata a Claude Monet per vivere un’esperienza immersiva di Realtà Virtuale nell’arte del Maestro dell’impressionismo con passeggiata nelle vie cittadine indossando visori che consentono di immergersi in sei famosissimi capolavori di Monet (ogni venerdì, sabato e domenica di giugno e luglio, agosto e settembre in aggiornamento) sino al 29 settembre (10 euro intero, ridotto 15 euro). Ritrovo presso lo IAT in Via Vittorio Emanuele II 172 (info e prenotazioni a questo link)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 15 settembre

21.20. Cinema all’aperto: proiezione film ‘Onward’ (2020). Giardini Lowe, ingresso gratuito

OSPEDALETTI

21.30. Per Musica in Piazza, Concerto Jazz con il gruppo 'Inter Play Jazz Trio' in Piazza IV Novembre

TAGGIA ARMA



8.00-19.00. Mercatino dell’antiquariato e piccolo collezionismo. Ex Mercato Coperto a Taggia



8.45. Escursione da Colle Langa nel Monte Ceppo in compagnia della guida GAE Marco Macchi (10 euro). Ritrovo alle ore 8.45 alla stazione ferroviaria di Taggia oppure alle 9.30 a Carmo Langan, info 327 0824866 (più info)



10.00-19.00. Invito alla canoa a cura dell'associazione Arma Pesca. Piazza Tiziano Chierotti



18.00. Festeggiamenti di Santa Maria Maddalena del Bosco: i festeggiamenti iniziano il sabato pomeriggio con ‘la partenza’ dei Maddalenanti da piazza Cavour per l'Eremo. La domenica mattina, dopo le funzioni religiose e il pranzo, rientro in Taggia con sfilata nelle vie cittadine e ritrovo in Piazza Cavour con il tradizionale ‘Ballo della Morte’ e con un festoso lancio di fiori di lavanda



21.30. ‘Milonga’ con show di Julio Bassan: l'emozione del tango argentino. Piazza Tiziano Chierotti

RIVA LIGURE

18.00. Street Food in Piazza Ughetto



SANTO STEFANO AL MARE

18.00-23.00. ‘Sansteva c'è’: Mercatini dell'Artigianato sul lungomare (mercoledì e domenica di luglio e agosto)

SAN LORENZO AL MARE



9.00-19.00. Fiera Patronale in Via Vignasse

20.30. Festa della Danza by Sportingdance su 3 palchi allestiti nel centro storico. Segue serata latina con Djeset a cura di Dj King, entrata libera

DIANO MARINA



19.30. Sagra enogastronomica ‘Evviva l’Estate’ con serata danzante a Villa Scarsella

20.30. Festa Patronale N.S. del Monte Carmelo con S. Messa e processione in centro città

SAN BARTOLOMEO AL MARE

10.00. Shopping al mare con mercatino sul Lungomare delle Nazioni, fino al 7 settembre

21.30. XXXVI Rovere d'Oro Night Live: concerto di chiusura. Sagrato N.S. della Rovere, ingresso gratuito (più info)

CERVO



16.00. Mostra antologica ‘Antonio Carena. Cielo come Orizzonte’ a cura di Tin Carena e Nicolò Balocco, testo critico di Cinzia Tesio. Oratorio di Santa Caterina, fino al 28 settembre, info 0183 406462 int.3



ENTROTERRA

APRICALE

9.30-16.30. Mercatino con prodotti locali e artigianali. Piazza del Paese (ogni terza domenica del mese)



BADALUCCO



21.00. Per la rassegna 'Musica nei brorghi', ‘Resta cu ‘mme’: omaggio a Domenico Modugno dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo con il cantante Peppe Voltarelli. Piazza Marconi, ingresso libero

BAJARDO



21.15. Cinema al Castello. Sala del castello

CAMPOROSSO

18.00-24.00. Mercatino di solo artigianato e artigianato artistico: cucito, lavorazione carta, lavorazione metallo, lavorazione legno, resina, candele e saponi naturali, cuoio, arte con sassi. Spiaggia di Camporosso mare, sul Lungomare De André, adiacente al ristorante ‘La Terrazza’ (tutti i sabati e le domeniche fino a settembre)



18.00. Per la rassegna ‘Incontri in Giardino’, presentazione libro ‘A Thousand Miles Away. Storie di migranti e migrazioni in 100 foto’ con Beppe Ameglio. Chitarra e canto a cura di Carlo Ormea. Letture di M. Lanteri e M. Tandurella. Segue rinfresco. Mulino Lab, corso Repubblica 25, dietro il distributore Erg, ingresso gratuito

19.00. OndeSonore: serata con il gruppo musicale ‘Groovy Boyz’. Lungomare Fabrizio De André

CARPASIO

10.00-18.00. Apertura sabato e domenica del museo della lavanda (h 10/13-15/18)



10.00. Pastasciutta Antifascista: S. Messa nella Cappella del Sacro Cuore di Gesù (h 10) + Saluti e avvio raccolta fondi pro Emergency (h 11) + Daniela Cassini e Gabriella Badano presentano il libro ‘Protagoniste’ (h 11.30) + pastasciutta antifascista e castagne dei partigiani - gratis – (h 12.30/15) + musica del ‘Lizzadro Duo’ (h 14) + Beppe Battaglia presenta il libro ‘La libertà è un organismo vivente’ (h 15) + Massimo Ivaldo in ‘Non è bello ciò che è bellico ma mi piace ciò che è pace’ (h 16) + Matteo Oliva in ‘Tunin da Muta si racconta’ (h 17). Bus navetta dal bivio

10.30-18.30. Per la Giornata di Poesia, laboratorio di scrittura francese-italiano o italiano-francese condotto dalla scrittrice-poeta Sara Di Vittori + momento poetico e musicale introdotto da un giovane filosofo + alle 18.30 concerto di Mantra con Sara e Jùurgen. Museo della Lavanda, via Castello 3



CERIANA



21.00. Per la rassegna ‘Oltre la riva, l’entroterra in musica’ sostenuta e promossa da Regione Liguria, concerto dei Sheldon & The Rollin’cats (rock’n’roll – anni ’50). Piazza Marconi

COSIO A’ARROSCIA



10.00. Festa delle Erbe e della Lavanda: evento che celebra le erbe aromatiche e i prodotti tipici della zona, con un mercato, stand gastronomici e attività per tutte le età + musica, spettacoli, truccabimbi e una pista per mini-moto, a cura del Moto Club Real Trial



DOLCEDO



16.00. Premiazione della XVI edizione del concorso di poesia dialettale 'Bellissimi Versi 2025' curata dall’Associazione APS 'Amici di Bellissimi'. Piazza della chiesa della frazione di Bellissimi



17.00. Presentazione della scultura lignea secentesca della Madonna col Bambino, recentemente sottoposta ad un accurato e delicato intervento di restauro. Relatori: Francesca De Cupis, Storica dell'arte della Soprintendenza Archeologia; Riccardo Bonifacio, restauratore, autore dell’intervento; Marco Re, benefattore originario di Dolcedo. Intermezzi musicali alla chitarra a cura si Manuel Merlo. Segue rinfresco. Chiesa di San Tommaso



LUCINASCO

16.00. Per la rassegna Concerti sul Lago, concerto dell’Ensemble musicale Fuori Tempo formato da Monica Molinaro – Soprano, Elisabeth Dubois – Contralto e Violoncello, Fabrizio Frescura – Tenore, Agostino Moriano – Baritono e Basso, M° Claudio Passarotti – Liuto. In programma Madrigali, canzoni e musiche del Rinascimento. Chiesa della Maddalena, ingresso gratuito, offerta libera (più info)



PERINALDO



20.30. Per il primo appuntamento 2025 del Perinaldo Festival, Cucina in Festival: cena in piazza a cura dell’Associazione Volontari di Perinaldo (più info)

PIGNA

21.00. Per la rassegna di teatro popolare in dialetto ligure, spettacolo dal titolo ‘Tütu Pe' Ina Camixöra Grigia’ messo in scena dalla ‘Cumpagnia d’u Teatru Ventemigliusu’ di Ventimiglia. Tensostruttura al campo sportivo, ingresso libero



SEBORGA

10.00-18.00. ‘Castrvm Sepvlchri, nella storia e nella tradizione - Un viaggio nel tempo attraverso l’obiettivo’: mostra fotografica con una selezione di 82 fotografie che raccontano la storia, la vita quotidiana e l’identità del Principato di Seborga dagli anni Ottanta ad oggi. A cura di Franco Murduano e Cinzia Lai. Via Verdi 1, ingresso libero (info)

18.00-20.00. ‘Dal Minotauro al Macrocosmo’: mostra personale di Natale Cannelli. A cura di Monica Nucera Mantelli. Spazio Espositivo Museale, Via della Zecca 2, fino al 10 agosto (martedì, mercoledì e venerdì 9/12, sabato 20/22.30 e domenica ore 18/20), info 0184 223622



18.00. Per ‘Onorata Milonga Festival’, ‘Nell'infinito macrocosmo’, 5° Talk con con Ippolito Ostellino, esperto Naturalista, che interviene su temi di Economia, Etica ed Estetica della Natura. S.E.M. Spazio Espositivo Museale di via Matteotti 13, ingresso libero e gratuito



TRIORA

10.00-19.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (h 10/12.30-14.30/19) + mostra dedicata a ‘Il Sorriso della Bagiua’, la serie a fumetti folk horror creata da Andrea e Alessandro Scibilia (fino al 30 agosto). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

VALLEBONA



21.15. Rassegna Jazz in Valle in Piazza dell'Oratorio, fino al 21 luglio (locandina)



VILLA FARALDI

19.00. Per Andature Festival, stand food e bar e piccoli djset + proiezione gratuita del film ‘Vinylmania' (2012) di Paolo Campana Con piccolo market di vinili. Piazza della Chiesa



FRANCIA

ANTIBES

19.15 & 20.30. ‘Jazz à Juan’ (ultimo giorno della 64esima edizione): concerto di Simon Denizart – Piece of Mind (Jammin Summer, Petite Pinède) + Nicole Slack Jones (Pinède Gould). Il programma nel dettaglio a questo link



CANNES

16.00-23.00. ‘Le Bal des Fous’ (il Ballo dei Folli): atmosfera musicale eclettica a tema ‘Le Bal Pirates’ con divertimento assicurato sui ritmi dei dj residenti e ospiti e travestimenti vari. Terrasse du Palais des Festivals (più info)

MONACO

9.00-17.30. 5ª edizione del Raduno Internazionale delle Fiat 500 storiche. Porto Hercule (il programma)



19.30. Per la stagione de ‘Les Ballets de Monte-Carlo’, spettacolo di balletto della Compagnia Kor'sia di Lukáš Timulak. Salle Garnier dell'Opera di Monte-Carlo (info e acquisto biglietti a questo link)

21.30. Concerto dell’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo diretto da Kazuki Yamada con Lucas & Arthur Jussen al pianoforte. Palazzo del Principe (più info)





Sanremo News e La Voce di Imperia non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate