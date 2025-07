Sanremo: "La vera leggenda di Tony Vilar" in programma al 3° appuntamento del 'Cinema sotto le stelle'

Sarà “La vera leggenda di Tony Vilar”, diretto da Giuseppe Gagliardi (per Minerva Pictures), il terzo appuntamento del “Cinema sotto le stelle”, rassegna di sette film dedicati alla musica nella Pigna di Sanremo, organizzata da Associazione Pigna Mon Amour e CMC/Nidodiragno Produzioni.

Giovedì 17 luglio (ore 21.15) sul grande schermo dell'Anfiteatro San Costanzo spazio al mockumentary (falso documentario) del 2006 che mescola realtà e finzione per raccontare la straordinaria parabola del cantante italiano diventato una star in Argentina.

Antonio Ragusa è un cantautore calabrese emigrato in Argentina insieme alla "donna più cara della sua vita", la chitarra, in cerca di fortuna. Lì, con il nome di Tony Vilar, diventa uno dei massimi rappresentanti della canzone melodica negli anni '60, portando al successo mondiale Cuando calienta el sol. Due decenni dopo la sua scomparsa un cugino di secondo grado, il musicista Peppe Voltarelli, attore protagonista e co-sceneggiatore del film, si mette sulle sue tracce per fare luce sul suo declino come artista.

La pellicola vede anche la partecipazione straordinaria di Roy Paci.

Con uno stile ironico e coinvolgente, “La vera leggenda di Tony Vilar” riflette sul confine tra mito e verità, tra cultura pop e nostalgia. Attraverso lo sguardo del protagonista, lo spettatore si ritrova in un viaggio tragicomico tra Buenos Aires e l’Italia meridionale, tra memoria collettiva, emigrazione e l’identità smarrita degli anni ’60.

La proiezione sarà impreziosita dalla presenza in sala del regista Giuseppe Gagliardi e dell'attore protagonista, Peppe Voltarelli, che curano insieme anche la sceneggiatura. Voltarelli fino al 30 luglio è impegnato nell'imperiese nel tour “Resta cu' mme”, percorso di concerti nei borghi dedicati a Domenico Modugno, insieme all'Orchestra Sinfonica di Sanremo.

Il “Cinema sotto le stelle” è sostenuto economicamente dal Comune di Sanremo – Assessorato al Turismo, Sport e Manifestazioni (di concerto con l'Assessorato alla Cultura) ed è inserito nel calendario delle manifestazioni estive 2025 della Città dei Fiori.

La programmazione del cinema prosegue con l'ultimo appuntamento del mese, giovedì 24 luglio, con il film “Marguerite”.

Tutte le proiezioni sono alle ore 21.15 (o qualche minuto in più, aspettando l'imbrunire) e a ingresso gratuito per il pubblico.