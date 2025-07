Sanremo: Ipnosi e Yoga si incontrano al Forte Santa Tecla, un evento unico per il benessere di corpo e mente

In uno degli spazi più suggestivi della città, il Forte Santa Tecla, prende vita un evento speciale che unisce due antiche pratiche: Yoga & Ipnosi.



"Un incontro esperienziale, gratuito e aperto a tutti - si spiega nella nota -, dedicato a chi desidera rigenerarsi, liberare la mente e ritrovare l’equilibrio interiore. A guidare i partecipanti saranno due professioniste d’eccezione:

🔹 Francesca Sapioli, insegnante di Yoga, esperta nel riequilibrio corpo-mente

🔹 Dott.ssa P. Sciolla, psicoterapeuta ipnotista, specializzata in tecniche trasformative profonde

Insieme accompagneranno i presenti in un percorso che fonde movimento consapevole e rilassamento guidato, per un’esperienza accessibile anche a chi non ha mai praticato prima.

L’evento è organizzato da Sanremo Yoga in collaborazione con Forte Santa Tecla, nell’ambito delle iniziative culturali estive della città.

Un’occasione per chi cerca qualcosa di diverso. Che tu stia vivendo un momento di stress, un passaggio delicato o semplicemente voglia ascoltarti in modo nuovo, “Yoga & Ipnosi” è pensato per te. Un tempo sospeso in un luogo magico per riscoprire la connessione tra respiro, pensiero e corpo".



Info utili

📅 Giovedì 17 luglio 2025

🕖 Ore 19:00

📌 Forte Santa Tecla – Sanremo

•💶. Costo 10€ all’ingresso

🧘‍♀️ Evento gratuito | Posti limitati – consigliato arrivare in anticipo

🧺 Si consiglia di portare tappetino o telo