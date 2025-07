Sanremo: degrado tra piazza San Siro e piazza Eroi nella zona della statua di Siro Carli, la denuncia di un lettore (Foto)

Un nostro lettore di Sanremo, Stefano, ci ha scritto per denunciare lo stato in cui versano piazza San Siro e piazza Eroi nella zona della statua di Siro Carli:

“E’ il cuore storico della nostra città, ma ormai completamente abbandonato. Non è la prima volta che segnalo questa situazione: ho inoltrato diverse segnalazioni all’URP, ma, purtroppo, nulla è cambiato. L’illuminazione è in gran parte non funzionante, con impianti vecchi, bruciati e inadeguati. La pavimentazione è sconnessa, rovinata, in alcuni punti addirittura pericolosa per i pedoni. La pulizia è pressoché assente, così come i cestini per i rifiuti, che mancano del tutto. È davvero questo il meglio che si riesce a offrire ai cittadini? Stiamo parlando di una delle zone più belle, storiche e frequentate di Sanremo. Un luogo che meriterebbe cura, attenzione e investimenti. E invece viene lasciato nell’incuria più totale, tra disinteresse e promesse mancate”.