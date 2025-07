Sanremo, “School of rock” per il 2° appuntamento del “Cinema sotto le stelle”

Secondo appuntamento, giovedì 10 luglio (ore 21.15), in anfiteatro San Costanzo a Sanremo, del “Cinema sotto le stelle”, diciannovesima edizione della rassegna cinematografica (gratuita e all’aperto) organizzata da Associazione Pigna Mon Amour e CMC/Nidodiragno Produzioni.

Il film in scaletta è “School of rock”, una commedia rock esplosiva firmata Richard Linklater con uno strepitoso Jack Black – un cult generazionale tra musica, risate e spirito di ribellione.

Una proposta per tutta la famiglia sul grande schermo del centro storico sanremese.

“School of rock” racconta la storia di Dewey Finn (Jack Black), un musicista fallito con un’anima rock e un’energia incontenibile. Espulso dalla sua band e a corto di soldi, Dewey si finge supplente in una scuola elementare d’élite. Ma invece di attenersi al programma scolastico, trasforma la sua classe di giovani studenti modello in una vera e propria rock band, guidandoli verso il concorso “Battle of the Bands” e insegnando loro la libertà di esprimersi, il potere della musica e il coraggio di essere se stessi.

Con una colonna sonora con brani di AC/DC, Led Zeppelin, The Who e altri giganti del rock, performance indimenticabili e un cast di giovani talenti straordinari, la pellicola è diventata un fenomeno della cultura pop, ispirando musical teatrali, remake televisivi e generazioni di aspiranti rocker.

Il “Cinema sotto le stelle” è sostenuto economicamente dal Comune di Sanremo – Assessorato al Turismo, Sport e Manifestazioni (di concerto con l'Assessorato alla Cultura) ed è inserito nel calendario delle manifestazioni estive 2025 della Città dei Fiori.

“La vera leggenda di Tony Vilar” sarà il successivo film in programma, giovedì 17 luglio.

Tutte le proiezioni sono alle ore 21.15 (o qualche minuto in più, aspettando l'imbrunire) e a ingresso gratuito per il pubblico.