Ventimiglia: domani sera al Forte dell'Annunziata lo spettacolo 'Mafia liquida' con Vito Baroncini

Non solo cinema ma anche spettacolo di Vito Baroncini, domani sera a Ventimiglia, al Forte dell'Annunziata alle 21,30.

L'artista, dopo aver riscosso un grande successo, a Villa Grock e a Sanremo con lo spettacolo ‘Rifiutopoli’, ritorna con l'associazione Cinemovel per rilanciare il tema dell'antimafia con lo spettacolo "Mafia Liquida" in cui ripropone, con inchiostri e colori e la lavagna luminosa, il tema delle nuove mafie che si diffondono nei nostri territori.

A seguire il documentario "Allacciate le cinture" che Cinemovel ha girato per la RAI in Senegal dove ha portato con la carovana di cinema all'aperto il pluripremiato film di Matteo Garrone "Io capitano". Un'occasione per vedere le migrazioni con gli occhi di chi resta.