Sport, solidarietà e inclusione: al via il Torneo Lions Sanremo 2025 per i cani guida

Parte questa sera, sui campi in terra rossa del circolo Tennis Sanremo della Foce, il torneo sociale “Lions Sanremo 2025” che si prefigge lo scopo di raccogliere fondi per l’acquisto e l’addestramento di quei cani guida che vengono assegnati gratuitamente per aumentare l’autonomia delle persone non vedenti.

Come al solito i tennisti di Sanremo, e non solo, hanno aderito massicciamente all’iniziativa benefica che avrà il suo culmine nella giornata di venerdì 11 luglio con la disputa delle finali e con una grande festa che unirà lo sport, il divertimento e un’importante opera di bene.

Le partite avranno luogo tutti i giorni feriali a partire dalle ore 19:00 con la formula del doppio misto giallo ad estrazione. L’ingresso al circolo sarà sempre libero e tutta la cittadinanza di Sanremo è invitata a partecipare. Ognuno potrà dare liberamente il proprio contributo attraverso l’acquisto di biglietti della lotteria e partecipare così all’estrazione di tanti ricchi premi messi a disposizione dagli sponsor nella serata finale con una pesca di beneficenza.

Tutto il ricavato andrà interamente a finanziare l’acquisto e l’addestramento dei cani guida Lions.

A dirigere le operazioni un ristretto team Lions/Circolo che avrà il difficile compito di moderare la componente competitiva a favore della componente sociale proprio per privilegiare una causa così importante.

Il Circolo Tennis Sanremo ha sempre dimostrato una sensibilità particolare per sostenere progetti sociali, educativi e culturali. Di prossimo avvio il progetto: “Sanremo Tennis Team for College Scholarships” che si proporrà di aiutare i giovani che ambiscono a vincere una borsa di studio come tennisti in un College USA.